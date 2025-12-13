Nu știi ce cadou să iei de Secret Santa? Iată o super idee regală!

Dacă te-ai săturat de cadourile cu gel de duș, cremă de corp, bomboane, ciocolată și pulovere cu Moș Crăciun, venim cu o idee chiar interesantă. Un cadou regal, de ce nu, la un preț decent: 134 lei, preț redus online.

Calendarul regal pentru anul 2026

Curtea Veche Publishing a adus, de curând, în librării Calendarul regal pentru anul 2026. Calendarul este publicat de Curtea Veche anual, începând din 2015, iar ediția 2026 este una jubiliară, la împlinirea a 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României, 1866–2026.

Ediția Calendarului regal din 2026 are o suită de imagini care îi surprind pe membrii Familiei Regale la vârsta copilăriei

Curtea Veche Publishing: „Ediția Calendarului regal din 2026 aduce în prim-plan o suită de imagini care îi surprind pe membrii Familiei Regale la vârsta copilăriei. Din imaginile care înduioșează și emoționează, transpar atât legăturile profunde dintre părinți și copii sau dintre frați și surori, cât și farmecul unor vremuri care, deși apuse, rămân veșnic întipărite în mintea și sufletul adulților de azi. Tipăritură elegantă, aide-mémoire și reper în succesiunea zilelor, calendarul este un cadou potrivit pentru toți cei care vibrează în fața frumosului, înțelegând totodată importanța cunoașterii trecutului recent și a păstrării memoriei. Fiecare lună a anului are dedicată o filă care prezintă o serie de momente din istoria modernă și contemporană petrecute în luna respectivă. Fotografiile provin din arhiva Familiei Regale”.

Calendarul poate fi achiziționat din librării sau online.

