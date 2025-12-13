€ 5.0904
DCNews Stiri Nu știi ce cadou să iei de Secret Santa? Iată o super idee regală!
Data actualizării: 19:37 13 Dec 2025 | Data publicării: 19:36 13 Dec 2025

Nu știi ce cadou să iei de Secret Santa? Iată o super idee regală!
Autor: Anca Murgoci

Calendar regal 2026 Calendar regal 2026
 

Nu știi ce cadou să iei de Secret Santa?

Dacă te-ai săturat de cadourile cu gel de duș, cremă de corp, bomboane, ciocolată și pulovere cu Moș Crăciun, venim cu o idee chiar interesantă. Un cadou regal, de ce nu, la un preț decent: 134 lei, preț redus online.

Calendarul regal pentru anul 2026

Curtea Veche Publishing a adus, de curând, în librării Calendarul regal pentru anul 2026. Calendarul este publicat de Curtea Veche anual, începând din 2015, iar ediția 2026 este una jubiliară, la împlinirea a 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României, 1866–2026.

Ediția Calendarului regal din 2026 are o suită de imagini care îi surprind pe membrii Familiei Regale la vârsta copilăriei

Curtea Veche Publishing: „Ediția Calendarului regal din 2026 aduce în prim-plan o suită de imagini care îi surprind pe membrii Familiei Regale la vârsta copilăriei. Din imaginile care înduioșează și emoționează, transpar atât legăturile profunde dintre părinți și copii sau dintre frați și surori, cât și farmecul unor vremuri care, deși apuse, rămân veșnic întipărite în mintea și sufletul adulților de azi. Tipăritură elegantă, aide-mémoire și reper în succesiunea zilelor, calendarul este un cadou potrivit pentru toți cei care vibrează în fața frumosului, înțelegând totodată importanța cunoașterii trecutului recent și a păstrării memoriei. Fiecare lună a anului are dedicată o filă care prezintă o serie de momente din istoria modernă și contemporană petrecute în luna respectivă. Fotografiile provin din arhiva Familiei Regale”.

Calendarul poate fi achiziționat din librării sau online.

VEZI ȘI: Gala Curajului Civic de la Palatul Regal i-a onorat pe elevii olimpici, profesorii, sportivii și artiștii remarcați ai anului 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

secret santa
familia regala
2026
