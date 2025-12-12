Cum se transmite lepra. Tratamentul poate dura până la doi ani

Dr. Florin Roșu, ,anagerul Spitalului de Boli Infecţioase "Sf. Parascheva" Iaşi, a explicat că tratamentul leprei se face printr-o asociere de antibiotice şi poate dura până la doi ani. La câteva zile de la începerea administrării medicamentelor, bolnavul nu mai este contagios, a subliniat doctorul, după ce în România au fost confirmate două cazuri de lepră.

"Tratamentul constă în administrarea unei asocieri de antibiotice pentru o durată mai lungă de timp, de la câteva luni până la 2 ani. După câteva zile de la începerea tratamentului antibiotic, persoana nu mai este contagioasă", a declarat vineri, pentru Agerpres, medicul infecţionist.

Dr. Florin Roșu: Nu există risc pentru populație. Lepra, o boală infecțioasă rară

Potrivit medicului Florin Roşu, diagnosticul de lepră confirmat la Cluj nu ridică probleme de sănătate publică deoarece boala se transmite greu.

"Situaţia actuală nu este una cu risc pentru populaţie. Această boală infecţioasă, lepra sau boala Hansen, este una foarte rară, iar pentru a fi transmisă este nevoie ca o persoană sănătoasă să fie în contact cu una bolnavă pentru o perioadă de timp foarte mare. Infectarea se produce în momentul în care o persoană sănătoasă intră în contact cu leziunile cutanate sau cu picăturile Flugge eliminate prin tuse sau strănut ale unei persoane infectate", a mai spus medicul.

Simptomele leprei

Și asta nu este tot. Perioada de incubaţie la această boală poate dura câţiva ani, a mai explicat medicul. Printre primele simptome care apar la persoanele infectate cu leptă sunt petele albe de pe piele.

"Manifestarea principală în lepră este reprezentată de apariţia unor leziuni sub forma unor placarde sau noduli la nivelul tegumentului, în funcţie de forma bolii - lepromatoasă sau tuberculoidă. Placardele sunt iniţial reduse în dimensiuni şi deschise la culoare, ca apoi ulterior, odată cu progresia bolii, acestea să se extindă progresiv şi să producă leziuni mutilante, cu posibilitatea de apariţie chiar şi a leziunilor ulcerative. Pot apărea, de asemenea, senzaţii de parestezii la nivelul acestora. Perioada de incubaţie în această boală este foarte lungă, de câţiva ani", a explicat dr. Roşu.

Medicul a mai precizat că dacă este depistată la timp lepra poate fi tratată încă de la apariția primelor simptome. El le-a recomandat persoanelor care au leziuni ale pelii ce persistă mai mult de 24 de ore să meargă la spital pentru a primi un diagnostic corect.