Ucrainenii ar putea decide prin referendum dacă Kievul cedează Donbasul. Anunțul lui Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că ar putea organiza un referendum pentru ca ucrainenii să decidă prin vot dacă cedează Donbasul, în contextul în care Kievul este supus unei presiuni tot mai mari pentru a accepta termenii unui plan de pace emergent care să pună capăt războiului din Rusia, scrie Bloomberg.

Anunțul său vine în conextul în care Moscova a tot insistat ca Ucraina să își retragă forțele din Donbasul de est, care include zone din regiunile Donețk și Luhansk pe care armata rusă nu a reușit să le cucerească.

„Rușii vor întregul Donbas - nu acceptăm acest lucru”, a declarat Zelenski reporterilor de la Kiev, joi.

Volodimir Zelenski: Poporul ucrainean trebuie să aibă un cuvânt de spus

„Cred că poporul ucrainean va răspunde la această întrebare, fie sub formă de alegeri, fie sub formă de referendum, poporul ucrainean trebuie să aibă un cuvânt de spus”, a mai spus el.

Teritoriul ucrainean se află în centrul discuțiilor dintre Washington, Kiev și Moscova, în timp ce negociatorii se îndreaptă spre un posibil acord pentru a pune capăt războiului. Zelenski a declarat că SUA au discutat despre numirea zonei drept „zonă economică liberă”, în timp ce Rusia a optat pentru o „zonă demilitarizată”.

„Americanii caută un format adecvat. Să vedem cum se va desfășura totul. În acest moment, cred că multe depind de armata noastră”, a mai spus președintele ucrainean.

Rezultatul discuțiilor dintre aliații europeni ai Ucrainei și Donald Trump

Aliații ucraineni au discutat joi cel mai recent proiect al unui plan de pace, după ce liderii Germaniei, Franței și Regatului Unit au vorbit miercuri cu Trump. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că este „relativ optimist” cu privire la progresele înregistrate în weekend.

„Mai presus de toate, este vorba despre concesiile teritoriale pe care Ucraina este gata să le facă - dar aceasta este o întrebare la care președintele ucrainean și poporul ucrainean trebuie să răspundă. I-am spus clar acest lucru președintelui Trump”, a declarat Merz la Berlin, după întâlnirea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Președintele Ucrainei a declarat că echipa sa lucrează zilnic la proiectul cadrului de pace în 20 de puncte. Negociatorii ucraineni au trimis un plan revizuit la Washington, miercuri seară, dar acel proiect nu este versiunea finală, a mai spus Zelenski.





