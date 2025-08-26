Data actualizării: | Data publicării:

Zelenski cere accelerarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în aşteptarea unui plan din partea Occidentului

Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Kievul împreună cu aliaţii săi occidentali trebuie să accelereze eforturile pentru schiţarea viitoarelor garanţii de securitate pentru Ucraina, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce Financial Times scrie că Statele Unite sunt dispuse să furnizeze în cadrul unor astfel de garanţii mijloace de culegere de informaţii şi de monitorizare a câmpului de luptă şi să participe la un scut de apărare antiaeriană sub comandă europeană, relatează Reuters. 

"Trebuie să ne intensificăm lucrul la maxim şi să asigurăm claritate şi transparenţă în tot ceea ce are legătură cu garanţiile de securitate", a indicat Zelesnki, după o întâlnire la Kiev cu şeful Statului Major ale armatei britanice, Tony Radakin.

Potrivit ediţiei de marţi a Financial Times, Statele Unite au transmis că sunt pregătite să furnizeze, în cadrul unui plan de garanţii de securitate pentru Ucraina în perioada post-război, mijloace de culegere de informaţii şi de monitorizare a câmpului de luptă şi de asemenea să ia parte la un scut de apărare antiaeriană a Ucrainei sub comandă europeană.

Zelenski declara cu o zi în urmă că va primi săptămâna aceasta din partea aliaţilor săi occidentali "un plan de bază privind garanţiile de securitate" ce vor fi oferite Ucrainei în cazul unui acord de pace cu Rusia, deşi stabilirea detaliilor asupra acestor garanţii "necesită mai mult timp".

După conturarea liniilor generale ale acestor garanţii, a explicat Zelenski în continuare, el se va consulta cu SUA cu privire la posibilitatea unei întâlniri directe cu preşedintele rus Vladimir Putin, întâlnire pe care preşedintele ucrainean o cere de mult timp, dar este refuzată sau cel puţin temporizată de liderul de la Kremlin.

După summitul pe care preşedintele american Donald Trump l-a avut pe 15 august cu Putin în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluţionarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deşi nu au existat rezultate concrete, intenţia liderului de la Casa Albă era să fie organizat un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski.

Trump a avut apoi la Casa Albă o întâlnire cu Zelenski şi cu un grup de lideri europeni susţinători ai Ucrainei, întâlnire pe care la un moment dat a întrerupt-o pentru a discuta la telefon cu Putin, iar la final a anunţat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski şi abia după aceasta ar urma să se desfăşoare şi trilaterala dorită.

Dar ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat săptămâna trecută că nu există încă niciun plan pentru un potenţial summit între Putin şi Zelenski, întrucât preşedintele ucrainean a refuzat toate propunerile de compromis care ar permite progrese în negocierile de pace. De partea sa, Zelenski acuză Rusia că face totul pentru ca un astfel de summit să nu se poată desfăşura şi le cere aliaţilor săi occidentali să impună noi sancţiuni împotriva Rusiei.

Putin ar fi cerut la summitul cu Trump ca Ucraina să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Lugansk) şi în schimb Rusia să îngheţe restul liniei frontului, dar ar fi devenit mai flexibil faţă de ideea unor garanţii de securitate oferite Ucrainei, inclusiv de către SUA, însă în afara NATO şi fără trimiterea unor trupe ale acestei alianţe în Ucraina.

Dar Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, iar susţinătorii europeni ai Ucrainei o asigură în continuare pe aceasta de tot sprijinul dacă va continua războiul şi insistă să trimită trupe în această ţară ca garanţie de securitate, deşi Rusia repetă mereu că o asemenea desfăşurare este pentru ea inacceptabilă.

Din punctul de vedere al Moscovei, a explicat ministrul rus de externe, un aranjament pentru garanţii de securitate oferite Ucrainei ar trebui să implice statele membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU, respectiv SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa, plus eventual alte ţări, precum Germania sau Turcia, dar în niciun caz ţări exclusiv din rândul membrilor NATO sau ai susţinătorilor Ucrainei.

Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să ştie dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, în condiţiile în care observă o ură imensă între Putin şi Zelenski. Trump a promis că va decide în aceste două săptămâni dacă va impune "sancţiuni masive" Rusiei sau dacă pur şi simplu va abandona încercările sale de mediere între Rusia şi Ucraina şi le va spune acestora că "este lupta voastră".

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

