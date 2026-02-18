Fiul preşedintelui SUA a investit într-un producător israelian de drone

Al doilea fiu al liderului american participă activ la tranzacţie prin aportul de capital la fuziune, care combină tehnologia avansată a Xtend cu infrastructura şi experienţa în dezvoltare ale JFB, potrivit unui comunicat al companiei.

Investiţia făcută de Eric Trump va permite accelerarea producţiei de drone în Statele Unite, extinderea capacităţilor de fabricaţie şi poziţionarea companiei pentru contracte viitoare şi listarea la bursă, ceea ce îl face un actor central în expansiunea companiei, potrivit aceleiaşi surse.

Parteneriate solide cu Pentagonul și Departamentul de Război

Xtend a obţinut contracte cu Departamentul de Război al SUA, inclusiv un acord anunţat în noiembrie, a cărui valoare nu a fost dezvăluită, iar anterior a finalizat un altul de 8,8 milioane de dolari în decembrie 2024.

În plus, în această lună, Xtend a fost selectat dintre 25 de companii pentru a participa la Programul de Control al Dronelor al Pentagonului, destinat să accelereze achiziţia de drone ieftine pe scară largă.

Tehnologie de luptă testată în Fâșia Gaza

Compania israeliană îşi promovează sistemele ca fiind drone cu "cost redus pe doborâre", iar produsele sale au fost utilizate de armata israeliană, inclusiv în operaţiuni în Fâşia Gaza, conform raportărilor unor mass-media precum Al Jazeera.

Dacă fuziunea se va realiza, Xtend ar urma să combine platforma sa tehnologică cu experienţa în infrastructură şi dezvoltare ale JFB, care construieşte proprietăţi comerciale şi rezidenţiale în Florida şi în alte state americane.

Controverse privind etica și posibile conflicte de interese

Investiţia a generat critici din partea experţilor în etică, care avertizează asupra posibilelor conflicte de interese, având în vedere că această companie menţine şi aspiră să extindă contractele cu guvernul federal în timpul celui de-al doilea mandat al preşedintelui Trump.

La rândul lor, organizaţiile de supraveghere au semnalat că acest acord se adaugă altora controversate, care au legătură cu afacerile familiei prezidenţiale.