SUA au descoperit metal în valoare de 1,5 trilioane de dolari sub un supervulcan antic

Având dimensiunea unui continent, SUA dispun de resurse naturale enorme, iar recent au descoperit și altele. Unii ar putea susține că joacă practic jocul vieții lor, având în vedere că este protejată de cele două oceane cele mai mari din lume și având la nord și la sud țări cu o populație și o putere mai reduse.

SUA au descoperit între 20 și 40 de milioane de tone de metal

Potrivit Earth, geologii au descoperit ceea ce ar putea fi unul dintre cele mai mari zăcăminte de litiu din lume sub craterul lăsat în urmă de un vechi supervulcan, estimându-se că există între 20 și 40 de milioane de tone de metal, conform Ladbible.

La granița dintre statele americane Oregon și Nevada se află un loc numit McDermitt Caldera, care a fost deja exploatat pentru mercur și uraniu și ar putea avea, de asemenea, cel mai mare zăcământ de litiu descoperit din lume.

Deoarece litiul valorează aproximativ 37.000 de dolari pe tonă, acest lucru ar putea însemna că SUA deține litiu în valoare de 1,5 trilioane de dolari. Evident, lucrurile nu stau chiar așa, pentru că dacă ar fi exploatat, valoarea acestuia ar scădea.

Dacă vor reuși să-l extragă din sol, creșterea semnificativă a ofertei mondiale de litiu ar putea duce la scăderea prețului, astfel încât bogățiile metalului alcalin aflate într-un crater vulcanic mare nu vor mai fi la fel de valoroase dacă vor începe să sape.

Un studiu privind potențialul aprovizionării cu litiu a determinat cantitatea probabilă din crater, care ar putea fi o sursă utilă dacă cererea globală de litiu continuă să crească.

Zăcămintele de litiu - o adevărată mină de aur

Cercetătorii au avertizat că, până în 2040, cererea globală de metal ar putea fi de opt ori mai mare decât în 2022, fiind necesar un milion de tone pe an pentru a satisface nevoile umanității. Astfel, zăcămintele de litiu ar fi o adevărată mină de aur.

Totul depinde de ceea ce vor face Statele Unite cu această posibilă bogăție și cât de mult sunt dispuși să exploateze, precum și de ritmul în care vor dori să o extragă din sol.

O astfel de operațiune ar ridica numeroase probleme de mediu care trebuie luate în considerare, și asta înainte ca operațiunea minieră să poată fi chiar demarată.

Ca în aproape toate cazurile în care se descoperă un zăcământ uriaș de bogății minerale potențiale, valoarea estimată inițială este mult mai mare decât banii pe care oamenii i-ar putea obține pentru acesta.