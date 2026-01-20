€ 5.0921
|
$ 4.3799
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0921
|
$ 4.3799
 
DCNews Stiri Ce poți câștiga dacă găsești petrol sau gaze naturale în curte
Data publicării: 08:51 20 Ian 2026

Ce poți câștiga dacă găsești petrol sau gaze naturale în curte
Autor: Dana Mihai

achizitie-gaze-la-comun_79580900_10668900 Sursa: Agerpres

Legislația din România stabilește că rezervele de petrol și gaze aparțin statului, nu proprietarilor de terenuri, care sunt despăgubiți, dar nu primesc redevențe, spre deosebire de situația din alte țări precum SUA.

 

Cui îi aparțin zăcămintele de gaz și petrol 

În România, legislația în vigoare din 2004 prevede în mod explicit că toate rezervele de petrol și gaze aparțin statului, indiferent dacă acestea se află pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

Proprietarii terenurilor sunt expropriați și despăgubiți, însă nu beneficiază de redevențe, așa cum se întâmplă în alte state. Agenția Națională de Resurse Minerale recomandă cetățenilor ca, în cazul descoperirii unor gaze pe proprietatea lor, să apeleze numărul de urgență 112.

Textul Legii petrolului nr. 283/2004 spune că: ”resursele de petrol (țiței și gaze) situate în subsolul țării și al platoului continental românesc al Mării Negre fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român”.

Ce poți câștiga dacă ai rezerve de petrol în curte sau pe alt teren

O lege și mai veche, 33/1994, spune că despăgubirea pentru o persoană fizică se compune din valoarea reală a imobilului, plus prejudiciul pe care îl provoacă proprietarului această expropriere.

Citește și: SUA au realizat prima vânzare de petrol din Venezuela după arestarea lui Nicolas Maduro

”La calcularea cuantumului despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia”, precizează legislația din domeniu.

De ce americanii se îmbogățesc dacă dețin zăcăminte de petrol

Din păcate, cadrul legislativ din România nu este favorabil cetățenilor în acest domeniu. Spre deosebire de situația din Statele Unite ale Americii, unde proprietarii terenurilor dețin și drepturile asupra resurselor de petrol și gaze, în România aceștia nu beneficiază de redevențe. În SUA, companiile care exploatează zăcămintele plătesc proprietarilor compensații financiare pentru utilizarea resurselor naturale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

petrol
gaze
romania
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
Publicat acum 11 minute
Ciprian Ciucu: De săptămâna viitoare, polițiștii locali îi vor amenda pe cei care nu plătesc parcarea
Publicat acum 17 minute
PPC Renewables România a depășit 1,5 GW în capacități regenerabile instalate și continuă strategia sa de creștere 
Publicat acum 19 minute
Sorana Cîrstea, în turul al doilea la Australian Open
Publicat acum 26 minute
Fundația Vodafone investește încă 1,5 milioane de lei în dotarea unităților de neonatologie din România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Ian 2026
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat acum 17 ore si 40 minute
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat acum 22 ore si 34 minute
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat acum 13 ore si 4 minute
”Hai să schimbăm lăutarul, că nu mai merge”. Anunțul făcut de Sorin Grindeanu în direct
Publicat pe 18 Ian 2026
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 19-25 ianuarie 2026
 
chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close