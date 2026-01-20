Ce poți câștiga dacă găsești petrol sau gaze naturale în curte

Cui îi aparțin zăcămintele de gaz și petrol

În România, legislația în vigoare din 2004 prevede în mod explicit că toate rezervele de petrol și gaze aparțin statului, indiferent dacă acestea se află pe terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

Proprietarii terenurilor sunt expropriați și despăgubiți, însă nu beneficiază de redevențe, așa cum se întâmplă în alte state. Agenția Națională de Resurse Minerale recomandă cetățenilor ca, în cazul descoperirii unor gaze pe proprietatea lor, să apeleze numărul de urgență 112.

Textul Legii petrolului nr. 283/2004 spune că: ”resursele de petrol (țiței și gaze) situate în subsolul țării și al platoului continental românesc al Mării Negre fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român”.

Ce poți câștiga dacă ai rezerve de petrol în curte sau pe alt teren

O lege și mai veche, 33/1994, spune că despăgubirea pentru o persoană fizică se compune din valoarea reală a imobilului, plus prejudiciul pe care îl provoacă proprietarului această expropriere.

Citește și: SUA au realizat prima vânzare de petrol din Venezuela după arestarea lui Nicolas Maduro

”La calcularea cuantumului despăgubirilor, experţii, precum şi instanţa vor ţine seama de preţul cu care se vând, în mod obişnuit, imobilele de acelaşi fel în unitatea administrativ-teritorială, la data întocmirii raportului de expertiză, precum şi de daunele aduse proprietarului sau, după caz, altor persoane îndreptăţite, luând în considerare şi dovezile prezentate de aceştia”, precizează legislația din domeniu.

De ce americanii se îmbogățesc dacă dețin zăcăminte de petrol

Din păcate, cadrul legislativ din România nu este favorabil cetățenilor în acest domeniu. Spre deosebire de situația din Statele Unite ale Americii, unde proprietarii terenurilor dețin și drepturile asupra resurselor de petrol și gaze, în România aceștia nu beneficiază de redevențe. În SUA, companiile care exploatează zăcămintele plătesc proprietarilor compensații financiare pentru utilizarea resurselor naturale.