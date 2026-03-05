Wizz Air, anunț despre zborurile către și din Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman. Suspendarea, prelungită

”Wizz Air confirmă că suspendarea tuturor zborurilor către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman a fost prelungită până duminică, 15 martie, inclusiv. Zborurile din Regatul Unit către Jeddah și Medina vor fi reluate începând cu 8 martie, conform planificării.

Compania aeriană continuă să monitorizeze îndeaproape evoluția situației și rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță aeriană, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante. Deciziile operaționale vor continua să fie revizuite, iar programul de zbor poate fi ajustat pe măsură ce situația evoluează.

Siguranța și securitatea pasagerilor, echipajului și aeronavelor noastre rămân prioritare pentru Wizz Air. Înțelegem disconfortul pe care această situație îl poate crea și le mulțumim clienților noștri pentru înțelegere. Pasagerii cu rezervări afectate vor fi contactați direct și vor primi informații despre opțiunile disponibile” arată o comunicare a companiei Wizz Air.

