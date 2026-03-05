€ 5.0937
Stiri

Wizz Air, anunț despre zborurile către și din Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman. Suspendarea, prelungită
Data actualizării: 17:42 05 Mar 2026 | Data publicării: 17:41 05 Mar 2026

Wizz Air, anunț despre zborurile către și din Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman. Suspendarea, prelungită
Autor: Roxana Neagu

wizz-air-zboruri_74991300 Wizz Air. Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash

Wizz Air anunță că prelungirea suspendării zborurilor.

”Wizz Air confirmă că suspendarea tuturor zborurilor către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman a fost prelungită până duminică, 15 martie, inclusiv. Zborurile din Regatul Unit către Jeddah și Medina vor fi reluate începând cu 8 martie, conform planificării.

Compania aeriană continuă să monitorizeze îndeaproape evoluția situației și rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță aeriană, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante. Deciziile operaționale vor continua să fie revizuite, iar programul de zbor poate fi ajustat pe măsură ce situația evoluează.

Siguranța și securitatea pasagerilor, echipajului și aeronavelor noastre rămân prioritare pentru Wizz Air. Înțelegem disconfortul pe care această situație îl poate crea și le mulțumim clienților noștri pentru înțelegere. Pasagerii cu rezervări afectate vor fi contactați direct și vor primi informații despre opțiunile disponibile” arată o comunicare a companiei Wizz Air. 

Citește și: Informații de ultimă oră de la MAE: Stadiul demersurilor de repatriere a cetățenilor români din țările afectate de războiul din Orientul Mijlociu 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

wizz air
israel
dubai
amman
zboruri
razboi
