Informații de ultimă oră de la MAE: Stadiul demersurilor de repatriere a cetățenilor români din țările afectate de războiul din Orientul Mijlociu

MAE a prezentat situația actualizată cu privire la câți români s-au întors în țară din țările afectate de conflictul din Orientul Mijlociu și care e situație din acest moment cu privire la solicitărie de asistență.

„I. Componenta de protecție consulară – sprijin în vederea revenirii în țară



Demersuri care vizează cetățenii români care se află în Statul Israel și Statul Palestina

Dintre cetățenii români care și-au anunțat prezența și au solicitat asistență consulară, din evidența MAE s-au întors în țară 490 de persoane:



- 318 cetățeni români s-au întors din Statul Israel cu zboruri de repatriere asistată, prin intermediul curselor charter angajate prin agențiile de voiaj (două curse TAROM). Aceștia au beneficiat de asistență consulară din partea reprezentanților AR Cairo: asigurarea, prin echipă consulară mobilă, a însoțirii grupului de la punctul de frontieră Taba până la Cairo, facilitarea în identificarea cazării în Cairo și asigurarea desfășurării fără impedimente a procedurilor de îmbarcare.



- Un alt grup de 174 de persoane, dintre care 172 cetățeni români și 2 cetățeni ai Republicii Moldova, a revenit în țară din Statul Israel, prin intermediul unei curse aeriene operată de o companie privată care și-a exprimat, la solicitarea MAE, disponibilitatea pentru a efectua un zbor pe ruta Taba-București. Asistența consulară a constat în: echipe consulare mobile CG Haifa, AR Tel Aviv sprijin însoțire cetățeni până la PTF Taba și ulterior sprijin de către o echipă consulară mobilă AR Cairo pentru facilitare trecere frontieră și facilitare proceduri de îmbarcare.

- Patru cetățeni români au revenit în țară din Regatul Hașemit al Iordaniei prin intermediul unui zbor de evacuare organizat de autoritățile din Republica Slovacia. Reprezentanții Ambasadei României la Amman, cât și ai Ambasadei României la Bratislava au fost în legătură permanentă cu autoritățile slovace pentru coordonare și sprijin în timp real, în vederea acordării asistenței și protecției consulare.

- La acest moment, continuă discuțiile în vederea facilitării unor alte curse, cu sprijinul Hello Jets, pe aceeași rută, în funcție de nevoile identificate de AR Tel Aviv și CG Haifa (la acest moment, avem în atenție aproximativ 60 de cetățeni, care au refuzat soluțiile propuse până acum)“, transmite MAE într-un comunicat.

În continuare, MAE a făcut referirie despre acțiunile ce vizează cetățenii români aflați în celelalte țări afectate.

Demersurile MAE care vizează cetățenii români în celelalte state afectate

„1. La 4 martie, România a activat Mecanismul european de protecție civilă (EUCPM) pentru organizarea unui zbor charter de evacuare pe ruta Muscat – București.

2. În paralel, a fost notificată în sistemul european de protecție civilă (CECIS cu sprijinul DSU) solicitarea RO pentru capacitatea aproximativ 5 zboruri (1000 de cetățeni), prin Mecanismul RescEU pentru zboruri pe ruta Dubai/Muscat – București/România.

Raportat la zborul activat prin EUCPM (Hi Ski Muscat):

o Zborul este planificat pentru data de 6 martie, ora 05 locală.

o Conform prevederilor Mecanismului european, 70% din capacitatea de zbor a aeronavei, reprezentând 126 locuri, sunt alocate cetățenilor români, iar 30%, reprezentând 54 de locuri, sunt alocate altor state membre UE – până la acest moment, erau ocupate aproximativ 53 locuri.

Continuă discuțiile la nivelul AR Muscat cu misiunile diplomatice.

o Pentru stabilirea listei de pasageri români, sunt avute în vedere condiții de prioritate: grupuri de copii fără părinți, femei gravide și cazuri medicale.

o Pasagerii care se vor îmbarca pe acest zbor sunt parte din grupurile avute în atenție la nivelul AR Abu Dhabi, CG Dubai și AR Muscat (cei din Abu Dhabi și Dubai se vor deplasa terestru spre Muscat cu autocare puse la dispoziție de MD/OC române din EAU, fiind însoțiți de echipă consulară mobilă).



3. În același timp, sunt discuții pentru securizarea unei soluții cu tranzit terestru dintre Qatar spre Arabia Saudită, în vederea facilitării unui zbor Riad-București pentru cei aproximativ 370 de cetățeni blocați în Doha. Suplimentar, la acest moment, AR Doha sprijină cetățenii români care se află în imposibilitatea de a-și mai susține financiar cazarea în Qatar.

4. 16 cetățeni români și-au exprimat intenția de deplasare în România și sunt în îmbarcare în aeroportul din Amman pentru un zbor asigurat de Cehia, astăzi 5 martie.

Din informații neconfirmate oficial, din EAU au revenit în țară pe linii comerciale aproximativ 750 de cetățeni români. Suplimentar, astăzi, 5 marrtie, ar urma să revină în România tot pe linii comerciale aproximativ încă 120 cetățeni.



I.a Situație solicitări de asistență la acest moment



La data de 4 martie 2026, stadiul solicitărilor de asistență consulară pe statele afectate de conflict este după cum urmează:



Total solicitări: aprox. 4200 de solicitări de asistență în atenție, cu precizarea că numărul este în dinamică constantă.

o Israel 60

o Qatar aprox. 370

o EAU aprox. 3000 – se lucrează la actualizarea numărului în funcție de cei care au revenit deja în RO prin zboruri organizate de agenții/companii aeriene și cei care vor fi evacuați prin zborul de mâine cu HiSky din Muscat,

o Arabia Saudită – aproximativ 100

o Liban – aprox. 150,

o Oman – aprox. 100,

o Kuweit – aprox. 250 din care 100 interesați să revină în țară imediat în perioada următoare

o Iran – 8

o Irak – 2

o Iordania – aproximativ 150.

În același timp, la nivelul cetățenilor afectați de perturbarea zborurilor și blocați în emisfera estică, avem aproximativ 800 de solicitări de asistență“, potrivit unui comunicat al MAE.

