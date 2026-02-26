€ 5.0953
|
$ 4.3250
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3250
 
DCNews Politica Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Data actualizării: 10:20 26 Feb 2026 | Data publicării: 09:08 26 Feb 2026

Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Autor: Andrei Itu

ilie bolojan agerpres Ilie Bolojan / Agerpres

Numeroase controverse și semne de întrebare planează asupra numirilor făcute de premierul Ilie Bolojan, în ceea ce privește rolul atribuit lui Alexandru Bogdan Bălan în cadrul Autorității Vamale.

Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în 18 septembrie 2025 în fruntea Autorității Vamale, de către premierul Ilie Bolojan, la propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

La finalul lunii ianuarie 2026, Alexandru Bălan a fost eliberat din funcția de președinte al Autorității Vamale Române, poziție cu rang de secretar de stat, prin ordin al premierului Ilie Bolojan, publicat în Monitorul Oficial pe data de 26 ianuarie 2026, în locul lui fiind numit Alexandru Savin.

În februarie este numit vicepreședinte la Autoritatea Vamală

Arc peste timp, la doar o lună distanță, respectiv pe 25 februarie 2026, în Monitorul Oficial al României apare că Alexandru Bălan deține acum funcția de vicepreședinte al Autorității Vamale din România. 

FOTO

Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe funcție de Nazare în februarie. Ce post nou a primit

sursa - Monitorul Oficial al României - 25.02.2026

Acuzații de corupție într-un dosar celebru, clasat în 2025

De menționat este că Bogdan Alexandru Bălan a fost urmărit penal de DNA timp de 9 ani pentru acuzații de abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter. Dosarul a fost clasat în mai 2025 deoarece, conform procurorilor, faptele nu întruneau elementele constitutive ale infracțiunii.

Bogdan Alexandru Bălan a activat în diverse poziții în domeniul vamal și fiscal, precum inspector vamal superior (la Vama Bistrița-Năsăud și Biroul Vamal Poșta București), dar și inspector la Direcția Generală Antifraudă din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru bogdan balan
alexandru nazare
ilie bolojan
vami
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Șeful la care visează orice angajat: Patronul unei companii, viral pe Internet, după ce și-a premiat angajații cu 26 de milioane de dolari - VIDEO
Publicat acum 6 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav cu mintea tulburată
Publicat acum 8 minute
Club de noapte celebru din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de banii (surse)
Publicat acum 29 minute
Primar din Gorj prins de polițiști beat la volan. Ce alcoolemie avea
Publicat acum 53 minute
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. S-au autodenunțat pentru că aveau mustrări de cunoștiință
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 2 ore si 10 minute
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 2 ore si 16 minute
BANCUL ZILEI: Din lumea păsărilor
Publicat acum 2 ore si 28 minute
Femeie sechestrată și bătută 3 zile de propriul soț. Fiul lor a sunat la 112
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close