Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi

Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în 18 septembrie 2025 în fruntea Autorității Vamale, de către premierul Ilie Bolojan, la propunerea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare.

La finalul lunii ianuarie 2026, Alexandru Bălan a fost eliberat din funcția de președinte al Autorității Vamale Române, poziție cu rang de secretar de stat, prin ordin al premierului Ilie Bolojan, publicat în Monitorul Oficial pe data de 26 ianuarie 2026, în locul lui fiind numit Alexandru Savin.

În februarie este numit vicepreședinte la Autoritatea Vamală

Arc peste timp, la doar o lună distanță, respectiv pe 25 februarie 2026, în Monitorul Oficial al României apare că Alexandru Bălan deține acum funcția de vicepreședinte al Autorității Vamale din România.

Acuzații de corupție într-un dosar celebru, clasat în 2025

De menționat este că Bogdan Alexandru Bălan a fost urmărit penal de DNA timp de 9 ani pentru acuzații de abuz în serviciu și fals intelectual în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter. Dosarul a fost clasat în mai 2025 deoarece, conform procurorilor, faptele nu întruneau elementele constitutive ale infracțiunii.

Bogdan Alexandru Bălan a activat în diverse poziții în domeniul vamal și fiscal, precum inspector vamal superior (la Vama Bistrița-Năsăud și Biroul Vamal Poșta București), dar și inspector la Direcția Generală Antifraudă din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală.