Ordonanța Trenuleț 2025, pregătită de Guvern. Principalele măsuri pentru români, în 2026

Guvernul a pregătit Ordonanța Trenuleț, care decide noi măsuri financiare pentru români, în 2026.
Redăm principalele prevederi din Ordonanța Trenuleț a Guvernului Bolojan:
Începând cu data de 1 ianuarie 2027, valoarea garantată a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile clinice, este de 6,5 lei.
Începând cu data de 1 ianuarie 2028, valoarea garantată a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile clinice, este de 8 lei.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Val Vâlcu