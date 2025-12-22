€ 5.0881
Ordonanța Trenuleț 2025, pregătită de Guvern. Principalele măsuri pentru români, în 2026
Data publicării: 18:49 22 Dec 2025

Ordonanța Trenuleț 2025, pregătită de Guvern. Principalele măsuri pentru români, în 2026
Autor: Roxana Neagu

guvern bolojan Guvernul Bolojan/gov.ro
 

Guvernul a pregătit Ordonanța Trenuleț, care decide noi măsuri financiare pentru români, în 2026.

Redăm principalele prevederi din Ordonanța Trenuleț a Guvernului Bolojan: 

  • Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este de 1%
  • Pentru anul fiscal 2026/anul fiscal modificat care începe în anul 2026, cota de impozit din cadrul formulei prevăzute la alin. (3) este 0,5%
  • Suma neimpozibilă din salariul minim va fi redusă din 1 iulie 2026, la 200 de lei, față de 300 de lei cât este astăzi. 

Termen limită pentru transmiterea facturilor în e-Factura

  • Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, conform alin. (2), este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

38,12% din impozitul pe profit merge la Capitală, restul la sectoare

  • În București, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat în luna anterioară, inclusiv cel încasat în luna decembrie 2025 la nivelul municipiului Bucureşti, o cotă de 38,12% se alocă municipiului Bucureşti, iar suma corespunzătoare unei cote de 47,3% se repartizează sectoarelor municipiului Bucureşti, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, proporţional cu sumele defalcate din impozitul pe venit încasate în anul 2025.

Masă sănătoasă în grădinițe și școli

  • În anul 2026 se implementează Programul naţional "Masă sănătoasă" finanţat de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, în limita sumei de 1.531.090 mii lei, aprobată într-o poziţie distinctă într-o anexă la legea bugetului de stat pe anul 2026, pentru preşcolarii şi elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. 
  • Prim-ministrul și ministrul finanțelor semnează o declarație de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea și integralitatea informațiilor din Strategia fiscal- bugetară pentru perioada 2026 - 2028. De asemenea, semnează o declarație ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2026 şi perspectiva 2027 - 2029 în țintele, obiectivele și prioritățile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2026 - 2028.

Schimbări în sistemul medical

  • Începând cu data de 1 ianuarie 2027, valoarea garantată a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile clinice, este de 6,5 lei.

    Începând cu data de 1 ianuarie 2028, valoarea garantată a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile clinice, este de 8 lei.

Mai puțini bani de cheltuieli pentru deputați și senatori

  • Suma forfetară care se acordă din bugetul Camerei Deputaţilor şi, respectiv, al Senatului, pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare se diminuează cu 10% comparativ cu nivelul acordat în luna noiembrie 2025.
  • n anul 2026, subvenţia alocată partidelor politice se diminuează cu 10% faţă de nivelul acordat în anul 2025.

Veniturile, înghețate la nivelul lui 2025

  • Pentru anul 2026, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, mențin în plată drepturile de natură salarială la data de 30 noiembrie 2025 pentru numărul de personal realizat la finele acestui an, la care se vor adăuga sumele reprezentând creșterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru anul 2026 şi a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări, concomitant cu îndeplinirea următoarelor cerinţe cumulative:
  • a) să nu majoreze/indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creştere salarială în cursul anului 2026, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2025;
  • b) menţinerea în anul 2026 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizaţiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană şi altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2025, acordate conform prevederilor legale;
  • c) valoarea mesei calde acordate pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50% din timpul de lucru în subteran să nu depăşească suma de 35 lei net pentru fiecare zi lucrată, indiferent de salariul net lunar obţinut. În cazul în care nu se poate asigura masa caldă conform condiţiilor legale specifice, operatorii economici pot acorda contravaloarea în bani a acesteia sau tichete de masă în cuantum de 35 lei pentru fiecare zi lucrată. 
  • d) menţinerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificaţiilor şi a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2025.

