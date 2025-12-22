Ordonanța Trenuleț 2025, pregătită de Guvern. Principalele măsuri pentru români, în 2026

Începând cu data de 1 ianuarie 2027, valoarea garantată a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile clinice, este de 6,5 lei.

Începând cu data de 1 ianuarie 2028, valoarea garantată a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile clinice, este de 8 lei.