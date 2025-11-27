€ 5.0901
Data actualizării: 22:33 27 Noi 2025 | Data publicării: 22:24 27 Noi 2025

Reacția lui Ilie Bolojan, după ce CSM a dat aviz negativ pe legea pensiilor magistraților
Autor: Doinița Manic

ilie bolojan despre avizul negativ al CSM pe pensiile magistraților Ilie Bolojan, premierul României. Inquam Photos/ Octav Ganea
 

Premierul Ilie Bolojan a venit cu o reacție, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat, joi, aviz negativ pe legea pensiilor magistraților.

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că întârzierea avizului din partea CSM pe legea pensiilor magistraților pune presiune pe calendarul pe care Guvernul l-a angajat în relația cu Comisia Europeană.

„Cu cât avizul venea mai repede, cu atât puteam adopta proiectul mai repede”, a declarat acesta la Digi 24.

Potrivit lui Ilie Bolojan, respectarea termenelor este crucială pentru accesarea fondurilor europene. Sumele vizate sunt importante: 800 de milioane de euro, bani „care ne sunt reținuți” dacă anumite etape nu sunt îndeplinite la timp.

VEZI ȘI: 230 mil. de euro „bani gratis”, în pericol, din cauza pensiilor magistraților. „Nu avem nicio șansă”

”În parcurgerea unor proceduri, inclusiv cea legată de respectarea acestui jalon, de pensiile magistraților,  sunt lucruri care depind de Guvern, dar sunt lucruri care nu depind de Guvern sau de un ministru sau de premier. Gândiți-vă că o măsură poate fi contestată, depinzi de instanța de judecată, depinzi de Curtea Constituțională în acest caz, depinzi de interpretări, depinzi de termene care se dau, un prim termen, un al doilea termen, o amânare și așa mai departe.  

Deci sunt două aspecte aici: aspectul de timp, care este o realitate, pentru că de respectarea unor date, de timp, depind banii europeni care ne sunt reținuți și avem o sumă destul de importantă care este reținută din cererea de plată mai veche. Este vorba de peste 800 de milioane de euro, care e o sumă destul de mare.

Avem niște termene până la sfârșitul acestei luni pe care trebuie să le respectăm, inclusiv pe companii, pe guvernanță corporativă și așa mai departe, inclusiv pe componenta de pensii de magistrați. Deci asta este o problemă, să spunem, de formă și apoi este problema de fond care trebuie rezolvată și partea de corectare a acestor acumulări negative. Oricum le-am spune, o pensionare la 48, 50 de ani și o pensie cât ultimul salariu nu este în regulă din niciun punct de vedere. Și această măsură trebuia pusă în practică. Dar, așa cum vedeți, punerea în practică nu depinde exclusiv de către Guvern sau de o anumită persoană”, a mai spus premierul Bolojan.

Ilie Bolojan: Regula trebuie extinsă şi la celelalte categorii

Întrebat în legătură cu posibilitatea de a analiza și alte sisteme de pensionare în afara celui dedicat magistraților, Bolojan a spus că discuția este legată direct de sustenabilitatea bugetară.

„Pentru a avea un buget de stat care să rezolve problemele sistemelor de sănătate sau educație, nu poți încasa bani decât de la cei care lucrează. Din acest motiv, economia trebuie pusă pe baze mai sănătoase, adică să ai cât mai mulți oameni – populație activă – în economia reală. Doar 53% din populația României lucrează sub o anumită formă”, a punctat premierul.

El a mai spus că o pensionare la 48-50 de ani şi o pensie cât ultimul salariu nu este în regulă și că speră că acest proiect de lege să treacă testul constituțional.

 ”Sper că acest proiect de lege va trece de testul constituţional, deci pensionarea magistraţilor se va face la o vârstă normală, adică la 65 de ani, iar pensia va fi una rezonabilă. Regula trebuie extinsă şi la celelalte categorii. Indiferent cine e la guvernare trebuie să intervină şi la celelalte categorii care au sistemele de pensionare anormale. La multe categorii azi avem o pensionare care înseamnă 65% din brut care se duce aproape de 100% şi este nevoie de o corectare a plafonului maxim. Cu cât se fac aceste lucruri mai repede, cu atât efectele se văd în anii următori”, a precizat Bolojan.

