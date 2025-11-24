€ 5.0871
230 mil. de euro "bani gratis", în pericol, din cauza pensiilor magistraților. "Nu avem nicio șansă"
Data publicării: 22:48 24 Noi 2025

230 mil. de euro ”bani gratis”, în pericol, din cauza pensiilor magistraților. ”Nu avem nicio șansă”
Autor: Iulia Horovei

lege pensii magistrati Guvernul, în așteptarea avizului CSM privind legea pensiilor magistraților. Rol ilustrativ. Sursa foto: freepik
 

România riscă să piardă 230 de milioane de euro, bani europeni, dacă termenul-limită privind pensiile magistraților, 28 noiembrie, va fi depășit, avertizează Guvernul.

Deși Guvernul a trimis, în urmă cu patru zile, proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților la CSM pentru avizare, așteptările în legătură cu un răspuns pozitiv sunt scăzute. Afirmația a fost făcută de vicepremierul Tanczos Barna, care crede că termenul-limită, 28 noiembrie, pentru ca România să nu piardă fonduri europene, va fi depășit.

Tanczos Barna: „Nu avem nicio șansă. Risc real de a pierde cele 230 de milioane de euro”

Cred că o să vină repede, nu se vor aștepta cele 30 de zile. Nu mă aștept la un aviz pozitiv. Au fost discuții atât la nivelul Guvernului, cât și în discuțiile directe între președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu și reprezentanții magistraților.

Au fost discuții și la nivelul Cotroceniului, coordonate, moderate de președintele Nicușor Dan. Lucrurile nu s-au lămurit acolo. Eu mă aștept la un aviz negativ. Procedura merge mai departe, să vedem care va fi finalitatea”, a spus vicepremierul Tanczos Barna, la Digi24.

„Este în pericol ziua de 28 - banii sunt în pericol, cele 230 de milioane de euro. Sunte foarte aproape de acel termen-limită și nu avem nicio șansă ca legea să apară în Monitorul Oficial până atunci - ceea ce înseamnă că va fi o interpretare a regulii și a sancțiunii din partea Comisiei Europene. Dacă o să vadă angajamentul ferm și ulterior apare în MO o asemenea prevedere legală, teoretic mai avem o șansă.

Practic, avem acest risc real de a pierde cele 230 de milioane de euro, bani europeni, care vin gratis și, în spatele acestei sume, sunt zeci, sute, poate mii de proiecte mici pentru spitale, școli, UAT-uri, primării, universități, ministere. Bani care ar fi trebuit să intre în economia națională și care să finanțeze asemenea proiecte”, a mai spus el.

Există sau nu un termen-limită? Răspunsul lui Barna

Barna a comentat și declarațiile vicepreședintelui CSM, Claudiu Sandu, care a spus că politicienii mint în ceea ce privește pierderea fondurilor europene, dacă termenul de 28 noiembrie va fi depășit.

„Ministerul Finanțelor a fost informat și săptămâna trecută, și acum două săptămâni, că regula pentru 28 noiembrie se va aplica cu strictețe (...) Comisia Europeană urmărește realizarea acestui jalon. Termenul există, este real. Riscul de a pierde bani există”, a punctat vicepremierul.

Citește și: Pensiile speciale ale magistraților. Ilie Bolojan anunță că proiectul de lege e gata: ”Există o singură modificare substanțială”

