DCNews Politica Personalități politice Pensiile speciale ale magistraților. Ilie Bolojan anunță că proiectul de lege e gata: ”Există o singură modificare substanțială”
Data actualizării: 15:33 19 Noi 2025 | Data publicării: 15:31 19 Noi 2025

Pensiile speciale ale magistraților. Ilie Bolojan anunță că proiectul de lege e gata: ”Există o singură modificare substanțială”
Autor: Doinița Manic

Ilie Bolojan, premierul României, despre pensiile speciale ale magistraților Ilie Bolojan, premierul României. Foto: Gov.ro
 

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul de lege privind pensiile ”speciale” ale magistraților ”este gata” și că urmează să fie transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în vederea avizării.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților este finalizat și se află în prezent în circuitul de avizare. El a confirmat faptul că s-a decis că pensia magistraților va reprezenta 70% din ultimul salariu net, iar tranziția către vârsta de pensionare de 65 de ani se va realiza gradual, pe parcursul a 15 ani, comparativ cu cei 10 ani prevăzuți în versiunea anterioară a proiectului.

VEZI ȘI: Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați

Ilie Bolojan: Există o singură modificare substanțială

”Proiectul de lege este gata, el e pe circuitul de avizare, urmează să fie propus în transparență și să fie comunicat în aceste zile CSM în vederea avizării. Față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, există o singură modificare substanțială, în urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții magistraților.

Față de propunerea inițială se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani.

VEZI ȘI: Scandalul pensiilor speciale: Cât vrea vicepreședintele CSM să încaseze magistrații

"Plafonarea pensiilor la maxim 70% din ultimul salariu net a rămas în forma inițială"

Această solicitare a fost făcută de către magistrați la această întâlnire. Am considerat că este una care ar putea fi acceptată. Prin urmare, este cuprinsă în acel pachet.

Cealaltă prevedere principală, plafonarea pensiilor la maxim 70% din ultimul salariu net, a rămas în forma inițială. Acesta este principala modificare. Mai sunt două-trei aspecte tehnice, dar care nu afectează fondul problemei”, a declarat Ilie Bolojan pentru Știrile Pro TV.

Comentarii

