Corneliu Ștefan: 2025 – Continuitate și viziune în Dâmbovița 

"Încheiem 2025 cu o imagine clară: ultimii 5 ani înseamnă proiecte de peste 2,2 miliarde de euro în Dâmbovița. Am finalizat proiecte importante, am dus mai departe investițiile demarate și am început altele noi.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

* Centura Orașului Găești: lucrările avansează în fiecare zi și în scurt timp se va turna primul strat de asfalt - 89.000.000 lei;

* Drum de legătură DN7–DN72 Găești: un proiect nou ce reprezintă etapa a II-a a Centurii Orașului Găești;

* Centura orașelor Pucioasa și Fieni: se lucrează la proiectul tehnic, apoi va începe execuția lucrărilor - 686.000.000 lei;

* Inelul 2 de Centură al municipiului Târgoviște: este în procedură de licitație, urmează semnarea contractului de proiectare și execuție - 980.000.000 lei;

* Centura municipiului Moreni: a fost elaborat studiul de fezabilitate - 283.000.000 lei;

* Centura orașului Titu: studiul de fezabilitate este aproape de finalizare;

* DJ 712 (Pucioasa – Brănești – Vulcana Pandele – Șotânga – Târgoviște), DJ 720C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720A (Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A): se lucrează la reabilitarea și modernizarea a peste 60 km de drumuri județene - 298.000.000 lei;

* DJ 724 Malu cu Flori – Pucheni: lucrările au fost finalizate și acum se circulă pe un drum pe care locuitorii din zonă îl așteptau de ani buni - 76.000.000 lei;

* DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera, Etapa I: proiectul a fost depus spre finanțare - 383.000.000 lei;

* DN 71 Bâldana – Târgoviște: după ani de așteptare se lucrează la extinderea pe 4 benzi - 1.000.000.000 lei;

* DN 71 Târgoviște – Sinaia: se lucrează la Podul peste Pârâul Bizdidel;

* DN 7 Bâldana – Titu: lucrările sunt aproape de finalizare - 288.000.000 lei;

* Drum de legătură A1-DN 7 (Corbii Mari – Titu): execuția lucrărilor este în licitație.



SĂNĂTATE



* Ambulatoriu de Specialitate de la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște: construcția noii clădiri a fost finalizată - 19.000.000 lei;

* Secția de Cardiologie: a fost modernizată și dotată cu angiograf nou – 20.000.000 lei;

* Reducerea riscului de infecții nosocomiale prin achiziția de echipamente și materiale la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște: a fost dotat Laboratorul de Microbiologie Medicală - 35.000.000 lei;

* Pavilionul Administrativ: lucrările au fost finalizate, se modernizează Secția de Tratamente Recuperatorii - 7.600.000 lei;

* Modernizarea Unității de Primiri Urgențe: lucrările vor începe în cel mai scurt timp - 12.500.000 lei;

* Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița: va începe modernizarea clădirii - 5.700.000 lei;

* Creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – Clădire Boli Infecțioase Târgoviște: urmează să înceapă lucrările - 18.000.000 lei;

* Spitalul de Pediatrie Gura Ocniței: a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitare - 37.000.000 lei;

* Centrul de Îngrijiri Paliative Gura Ocniței: a fost semnat contractul pentru proiectare și execuție - 19.670.000 lei;

* Parcarea supraetajată de la Spitalul Judeţean: proiectul este în procedură de licitație - 56.700.000 lei;

* Construire Spital de Pediatrie în Târgoviște: proiectul a fost depus spre finanțare - 325.000.000 lei.

Aparatură și echipamente medicale:

* Mamograf digital: instalat– 750.000 lei;

* RMN nou: instalat – 5.500.000 lei;

* Echipament pentru Laboratorul de Toxicologie: instalat – 1.500.000 lei;

* Trusă de chirurgie laparoscopică 4K: achiziționată – 968.000 lei;

* 5 echipamente medicale noi (CT, radiografie digitală, videobronhoscop, echipamente gastroenterologice) – 4.500.000 lei.

EDUCAȚIE

* Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița: au fost dotate 63 de unități de învățământ - 65.000.000 lei;

* Hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale la biblioteci: 37 de biblioteci din județ sunt aduse la standarde europene, iar 4 biblioteci transformate în hub-uri digitale;

* Microbuze electrice pentru elevi: 31 de microbuze achiziţionate pentru comunitățile dâmbovițene prin PNRR și urmează altele prin AFM;

* VLAST-AR - Viziune Locală și Angajament pentru Școlarizarea Tuturor – Ajutor și Respect: peste 1.000 de copii dâmbovițeni vor beneficia de sprijin educațional - 17.000.000 lei.

Programul Județean de Dezvoltare Locală

* Au fost semnate 30 de noi contracte, în valoare totală de 77.000.000 lei, cu un sprijin financiar din partea Consiliului Județean Dâmbovița de 28.000.000 lei.



ALTE PROIECTE



* Fosta Școală de Cavalerie: a fost finalizată restaurarea - 24.700.000 lei;

* Palatul Administrativ: se află în plin proces de reabilitare - 97.000.000 lei;

* Reabilitarea Sălii Sporturilor din Târgoviște: studiul de fezabilitate a fost depus la CNI - 30.000.000 lei;

* Program Internship: 7 tineri participă în sesiunea din 2025.



TURISM ȘI SPORT



* Dezvoltarea Domeniului Schiabil Cocora: studiul de fezabilitate se află în faza finală;

* Dâmbovița Arena: se lucrează, a fost deja montat gazonul - 270.000.000 lei;

* ONG-uri și asociații: 36 de contracte au fost semnate pentru sport, tineret, turism și mediu - 700.000 lei.



DEȘEURI ȘI UTILITĂȚI



* Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița – Obiectiv – Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga: a fost depusă cererea de finanțare - 619.000.000 lei;

* POIM: lucrările sunt în derulare - 450.000.000 euro.

În 2026, rămânem o echipă unită, concentrată pe proiecte care aduc rezultate și ridică nivelul de trai în tot județul.

Aici suntem Acasă", a precizat Corneliu Ștefan.