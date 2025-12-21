€ 5.0896
|
$ 4.3449
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3449
 
DCNews Politica Personalități politice Corneliu Ștefan: 2025 – Continuitate și viziune în Dâmbovița 
Data actualizării: 12:13 21 Dec 2025 | Data publicării: 12:12 21 Dec 2025

Corneliu Ștefan: 2025 – Continuitate și viziune în Dâmbovița 
Autor: Crişan Andreescu

Stefan
 

Ultima ședință a Consiliului Județean din acest an a fost una a bilanțului  a  proiectelor și direcțiilor pe care vom merge în 2026, a declarat Corneliu Ștefan, președintele PSD al CJ Dâmbovița.

"Încheiem 2025 cu o imagine clară: ultimii 5 ani înseamnă proiecte de peste 2,2 miliarde de euro în Dâmbovița. Am finalizat proiecte importante, am dus mai departe investițiile demarate și am început altele noi.

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

* Centura Orașului Găești: lucrările avansează în fiecare zi și în scurt timp se va turna primul strat de asfalt - 89.000.000 lei;
* Drum de legătură DN7–DN72 Găești: un proiect nou ce reprezintă etapa a II-a a Centurii Orașului Găești;
* Centura orașelor Pucioasa și Fieni: se lucrează la proiectul tehnic, apoi va începe execuția lucrărilor - 686.000.000 lei;
* Inelul 2 de Centură al municipiului Târgoviște: este în procedură de licitație, urmează semnarea contractului de proiectare și execuție - 980.000.000 lei;
* Centura municipiului Moreni: a fost elaborat studiul de fezabilitate - 283.000.000 lei;
* Centura orașului Titu: studiul de fezabilitate este aproape de finalizare;
* DJ 712 (Pucioasa – Brănești – Vulcana Pandele – Șotânga – Târgoviște), DJ 720C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720A (Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A): se lucrează la reabilitarea și modernizarea a peste 60 km de drumuri județene - 298.000.000 lei;
* DJ 724 Malu cu Flori – Pucheni: lucrările au fost finalizate și acum se circulă pe un drum pe care locuitorii din zonă îl așteptau de ani buni - 76.000.000 lei;
* DJ 714 Glod – Sanatoriu Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera, Etapa I: proiectul a fost depus spre finanțare - 383.000.000 lei;
* DN 71 Bâldana – Târgoviște: după ani de așteptare se lucrează la extinderea pe 4 benzi - 1.000.000.000 lei;
* DN 71 Târgoviște – Sinaia: se lucrează la Podul peste Pârâul Bizdidel;
* DN 7 Bâldana – Titu: lucrările sunt aproape de finalizare - 288.000.000 lei;
* Drum de legătură A1-DN 7 (Corbii Mari – Titu): execuția lucrărilor este în licitație.


  SĂNĂTATE


* Ambulatoriu de Specialitate de la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște: construcția noii clădiri a fost finalizată - 19.000.000 lei;
* Secția de Cardiologie: a fost modernizată și dotată cu angiograf nou – 20.000.000 lei;
* Reducerea riscului de infecții nosocomiale prin achiziția de echipamente și materiale la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște: a fost dotat Laboratorul de Microbiologie Medicală - 35.000.000 lei;
* Pavilionul Administrativ: lucrările au fost finalizate, se modernizează Secția de Tratamente Recuperatorii - 7.600.000 lei;
* Modernizarea Unității de Primiri Urgențe: lucrările vor începe în cel mai scurt timp - 12.500.000 lei;
* Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița: va începe modernizarea clădirii - 5.700.000 lei;
* Creșterea eficienței energetice la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște – Clădire Boli Infecțioase Târgoviște: urmează să înceapă lucrările - 18.000.000 lei;
* Spitalul de Pediatrie Gura Ocniței: a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru reabilitare - 37.000.000 lei;
* Centrul de Îngrijiri Paliative Gura Ocniței: a fost semnat contractul pentru proiectare și execuție - 19.670.000 lei;
* Parcarea supraetajată de la Spitalul Judeţean: proiectul este în procedură de licitație - 56.700.000 lei;
* Construire Spital de Pediatrie în Târgoviște: proiectul a fost depus spre finanțare - 325.000.000 lei.
 Aparatură și echipamente medicale:
* Mamograf digital: instalat– 750.000 lei;
* RMN nou: instalat – 5.500.000 lei;
* Echipament pentru Laboratorul de Toxicologie: instalat – 1.500.000 lei;
* Trusă de chirurgie laparoscopică 4K: achiziționată – 968.000 lei;
* 5 echipamente medicale noi (CT, radiografie digitală, videobronhoscop, echipamente gastroenterologice) – 4.500.000 lei.

  EDUCAȚIE

* Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița: au fost dotate 63 de unități de învățământ - 65.000.000 lei;
* Hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale la biblioteci: 37 de biblioteci din județ sunt aduse la standarde europene, iar 4 biblioteci transformate în hub-uri digitale;
* Microbuze electrice pentru elevi: 31 de microbuze achiziţionate pentru comunitățile dâmbovițene prin PNRR și urmează altele prin AFM;
* VLAST-AR - Viziune Locală și Angajament pentru Școlarizarea Tuturor – Ajutor și Respect: peste 1.000 de copii dâmbovițeni vor beneficia de sprijin educațional - 17.000.000 lei.
  Programul Județean de Dezvoltare Locală
* Au fost semnate 30 de noi contracte, în valoare totală de 77.000.000 lei, cu un sprijin financiar din partea Consiliului Județean Dâmbovița de 28.000.000 lei.


  ALTE PROIECTE


* Fosta Școală de Cavalerie: a fost finalizată restaurarea - 24.700.000 lei;
* Palatul Administrativ: se află în plin proces de reabilitare - 97.000.000 lei;
* Reabilitarea Sălii Sporturilor din Târgoviște: studiul de fezabilitate a fost depus la CNI - 30.000.000 lei;
* Program Internship: 7 tineri participă în sesiunea din 2025.


  TURISM ȘI SPORT


* Dezvoltarea Domeniului Schiabil Cocora: studiul de fezabilitate se află în faza finală;
* Dâmbovița Arena: se lucrează, a fost deja montat gazonul - 270.000.000 lei;
* ONG-uri și asociații: 36 de contracte au fost semnate pentru sport, tineret, turism și mediu - 700.000 lei.


  DEȘEURI ȘI UTILITĂȚI


* Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița – Obiectiv – Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga: a fost depusă cererea de finanțare - 619.000.000 lei;
* POIM: lucrările sunt în derulare - 450.000.000 euro.
În 2026, rămânem o echipă unită, concentrată pe proiecte care aduc rezultate și ridică nivelul de trai în tot județul.
  Aici suntem Acasă", a precizat Corneliu Ștefan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Nicușor Dan: "Magistrații mi-au cerut întâlniri confidențiale. Voiau să fie luați din benzinării, să nu fie văzuți la Cotroceni"
Publicat acum 34 minute
Vlad Voiculescu bagă capul în poză lângă Ciprian Ciucu. Herjeu: "Nu încetează să mă uimească tupeul lui"
Publicat acum 42 minute
Dronă de mari dimenisuni prăbușită în Argeș. A fost găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, comuna Lerești
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Femeie găsită decedată cu răni prin înjunghiere, în Pitești. Poliția face verificări
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Acuzații de incoerență, după măsurile de austeritate. Hossu: Ei își cumpără mașini de lux, care nu se justifică
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Dec 2025
Singura țară din UE invitată oficial de Trump la summitul din Miami, în 2026. Nu e Ungaria!
Publicat pe 19 Dec 2025
Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea
Publicat pe 19 Dec 2025
Care era filmul preferat al lui Nicolae Ceaușescu. Irina Margareta Nistor, detalii din culise: E chiar nostim! / video
Publicat pe 19 Dec 2025
Analistul Ștefan Popescu semnalează o nouă gafă a Oanei Țoiu / foto în articol
Publicat acum 17 ore si 25 minute
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close