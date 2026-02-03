Bolojan își consolidează poziția în PNL, susține Alexandru Muraru. Vot de încredere secret, decisiv la Vila Lac

Muraru spune că Bolojan a cerut "în mod expres ca acest vot de încredere să fie secret, pentru a proteja pe acei colegi care nu vor să se expună".

Bolojan nu este la primul vot de încredere în PNL

"Un vot de încredere a fost solicitat şi propus de preşedintele Bolojan ca o măsură de reconfirmare a sprijinului pentru activitatea guvernamentală, pentru măsurile din coaliţie şi pentru a întări poziţia preşedintelui PNL şi a Partidului Naţional Liberal în coaliţie, la şefia Guvernului, şi mai puţin la şefia Partidului Naţional Liberal.

Vreau să vă spun de asemenea că acesta nu este primul vot de încredere pe care l-a solicitat Ilie Bolojan. A făcut acelaşi lucru la două săptămâni după ce a fost învestit cu funcţia de preşedinte interimar, în decembrie 2024. Atunci, cum ştiţi foarte bine, a preluat partidul (...) şi a reuşit să transfere credibilitate către procentele PNL pentru alegerile parlamentare şi, la fel, a venit atunci după şi a cerut un vot de încredere secret.

Şi acum a făcut la fel, a solicitat în mod expres ca acest vot de încredere să fie secret, pentru a proteja pe acei colegi care nu vor să se expună sau, eu ştiu, ar fi fost intimidaţi de un vot deschis. Acest vot presupune şi demonstrează că Ilie Bolojan are o încredere covârşitoare în PNL - 47 de voturi din 50 de colegi care înseamnă preşedinţi de organizaţii, înseamnă prim-vicepreşedinţi, lideri de grup şi aşa mai departe, înseamnă un vot extrem de puternic în PNL care arată că Ilie Bolojan se bazează pe o susţinere foarte importantă", a declarat Alexandru Muraru, marţi, la Parlament.

Ce a însemnat cel de-al doilea vot dat la Vila Lac

Cel de-al doilea vot dat în şedinţa conducerii PNL de luni seara a reprezentat unul care decurge din deciziile adoptate în 2025 în Congres, cu privire la dizolvarea organizaţiilor neperformante, a amintit deputatul Alexandru Muraru.

"Noi am modificat anul trecut statutul în iulie şi am introdus această prevedere - că ultimele 10 organizaţii sunt dizolvate în mod automat după alegeri, cele mai puţin performante, ca o măsură care să mobilizeze organizaţiile, pentru că întotdeauna nu vei vrea să fii în ultimele zece. De asemenea, am făcut această precizare că, de fiecare dată când se va întâmpla aşa, aceşti colegi şi colege care au condus aceste organizaţii, pentru că uneori se poate să nu fie din cauze imputabile lor, nu pleacă imediat din aceste funcţii, ci rămân interimari şi urmează o perioadă de evaluare pentru fiecare caz în parte.

De asemenea, am ajuns la concluzia că preşedintele, coordonatorul PNL pe Bucureşti, domnul Ciprian Ciucu, are această calitate şi are acest drept - şi acest principiu trebuie respectat - de a-şi forma echipa cu care pleacă la drum pentru acest mandat foarte scurt de primar general al Bucureştiului şi de coordonator pe Bucureşti. Şi am spus că în acest mandat va trebui să demonstreze nu doar eficienţa administrativă şi capacitatea de a conduce Bucureştiul, aşa cum a făcut la Sectorul 6, dar şi o coordonare politică cu preşedinţii de sectoare", a mai explicat Alexandru Muraru.

Vot de încredere și vot despre organizarea instituțională a partidului

Conform acestuia, votul de încredere acordat preşedintelui PNL nu trebuie confundat cu votul care ţine de organizarea instituţională a partidului şi de funcţionarea organizaţiilor interne.

"În mod statutar, practic, de fiecare dată când vor fi alegeri, noi vom constata demiterea de drept sau dizolvarea de drept a birourilor organizaţiilor slabe ca performanţă", a mai spus vicepreşedintele PNL.

Muraru susține că nu au fost atacuri la adresa lui Bolojan la Vila Lac

Alexandru Muraru a mai susţinut că, în şedinţa de luni seara de la Vila Lac, "nu au fost atacuri" la adresa lui Ilie Bolojan, ci "a fost o discuţie foarte bună, realistă".

"PNL nu este un partid misogin. (...) E bucătăria unui partid politic şi, chiar dacă este un partid la guvernare, toată atenţia este spre PNL, pentru că este partidul care are şi premierul. (...) Nu sunt chestiuni care ţin neapărat de decizii din PNL, ci poate unii s-au referit la faptul că poate fi îmbunătăţită comunicarea instituţională în interiorul partidului, că poate fi îmbunătăţită comunicarea în exterior. Deci există lucruri care se discută şi la celelalte partide", a precizat Muraru.

Ar trebui repetat votul pe statut?

Chestionat dacă ar trebui repetat votul pe statut, Mihai Muraru a răspuns afirmativ.

Biroul Politic Naţional al PNL a oferit un vot de încredere, luni seara, pentru preşedintele partidului, premierul Ilie Bolojan. Astfel, s-a confirmat sprijinul majoritar pentru liderul formaţiunii.

Potrivit unui comunicat al PNL, au fost înregistrate 47 de voturi "pentru" şi trei voturi "împotrivă", notează Agerpres.

