DCNews Politica Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
Data actualizării: 14:40 29 Ian 2026 | Data publicării: 13:48 29 Ian 2026

EXCLUSIV Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
Autor: Iulia Horovei

premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Deputatul USR, Claudiu Năsui, pune la îndoială transparența Guvernului Bolojan, subliniind că, prin omiterea publicării cheltuielilor cu bunuri și servicii, diferența față de Guvernul Ciolacu nu e semnificativă.

Claudiu Năsui a declarat, în exclusivitate pentru DCNews, că Guvernul Bolojan nu a fost pe deplin transparent în momentul publicării execuției bugetului general consolidat în 2025.

Năsui: Cheltuielile cu bunuri și servicii sub Guvernul Bolojan au explodat

„Acum două săptămâni, premierul Bolojan și Guvernul au postat graficul cu cheltuielile de personal. De ce au pus doar cheltuielile de personal? Că statul român are și alte cheltuieli. De ce n-au pus și bunuri și servicii? Pentru că acolo au crescut! Au pus primul semestru, cât era la Ciolacu - Uitați cum au crescut cheltuielile de personal -, al doilea semestru - Uitați cum au scăzut cheltuielile de personal sub Bolojan - De acord, dar pune și bunurile și servicii!

Dacă le pui și pe ele, vezi că e aproape simetric. Sub domnul Ciolacu au rămas relativ constante, sub domnul Bolojan au explodat! Să ne uităm la acele investiții, la ce numesc ei investiții. Au dat 2,4 mld. de lei în plus, la rectificare, pentru Ministerul Dezvoltării, și dacă ne uităm pe total anual, avem 4,7 mld. în plus dați pe PNDL și 'Anghel Saligny.' Pentru unii au fost bani. Nu poate să ni se spună că n-au fost bani! Și scuza că erau făcute lucrări și că trebuia să le plătim... Plătești cât ai în buget! Ai făcut un buget. Nu e vina mea că cineva face lucrări peste cât are bugetat. Nu a bugetat? Nu plătești în plus! Eu aș fi chiar 'pentru' să tăiem niște bani de acolo, ca să nu creștem niște taxe”, a declarat deputatul USR, Claudiu Năsui, în exclusivitate pentru DCNews, la emisiunea „Ce se întâmplă?”, în dialog cu Răzvan Dumitrescu.

claudiu năsui
bolojan
guvern
razvan dumitrescu
ce se intampla
