€ 5.0949
|
$ 4.4419
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0949
|
$ 4.4419

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Politica Târziu face praf pachetul energetic de la Bruxelles, după ce au obligat România să închidă mine: Acum, plătim un preț foarte mare
Data actualizării: 16:20 14 Mar 2026 | Data publicării: 14:06 14 Mar 2026

Târziu face praf pachetul energetic de la Bruxelles, după ce au obligat România să închidă mine: Acum, plătim un preț foarte mare
Autor: Alexandra Firescu

Claudiu Târziu, eurodeputat în Parlamentul European Claudiu Târziu, eurodeputat în Parlamentul European

Europarlamentarul ECR/ACT Claudiu Târziu a lansat critici dure la adresa noului Pachet Energetic propus de Comisia Europeană.

Europarlamentarul Claudiu Târziu acuză că Pachetul Energetic propus de Comisia Europeană este unul rupt de realitate, în acest context amintind că „România a fost obligată să închidă mine și capacități energetice”.

Închiderea de mine și capacități energetice

„România a fost obligată să închidă mine și capacități energetice

E greu să găsim în arhivele Comisiei un proiect mai rupt de realitate și mai utopic decât acest Pachet Energetic.

Suntem astăzi în mijlocul unei furtuni economice care îi înspăimântă chiar și pe cei mai puternici jucători geopolitici, provocată de întreruperea fluxului de alimentare cu hidrocarburi din zona Golfului Persic.

Avem cea mai bună dovadă a faptului că omenirea este total dependentă de sursele clasice de energie, și nu din indiferență față de mediul înconjurător.

Tehnologiile nepoluante nu pot asigura în mod constant nivelul necesar pentru a ține economiile în mișcare”, a spus Claudiu Târziu.

În continuare, Claudiu Târziu subliniază „prețul foarte mare plătit pentru politica iresponsabilă prin care statele membre au fost obligate să închidă capacități energetice stabile” și spune că „energia nu este un experiment ideologic”, afirmă Claudiu Târziu.

Exemplul nefast al României în închiderea de mine și capacități energetice

„Plătim din nou un preț foarte mare pentru politica iresponsabilă prin care statele membre au fost obligate să închidă capacități energetice stabile – mine, centrale pe cărbune, și în ultima vreme centrale hidroelectrice –, înainte ca alternativele viabile să fie pregătite.

România este un exemplu clar: închiderea minelor și reducerea capacităților energetice au fost accelerate prin decizii administrative, iar această strategie ne-a transformat din producători și exportatori în clienți pentru producătorii externi.

Energia nu este un experiment ideologic. Uniunea Europeană are nevoie, înainte de orice, de energie sigură și accesibilă. Fără această resursă vitală, proiectul de dezvoltare și competitivitatea Uniunii nu sunt decât utopii!”, a mai transmis europarlamentarul Claudiu Târziu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

claudiu tarziu
pachet energetic
uniunea europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Renunțarea la cetățenia americană devine mult mai ieftină
Publicat acum 23 minute
Urșii și lupii fac ravagii în gospodăriile din Buzău. Despăgubiri de zeci de mii de lei în primele două luni ale anului
Publicat acum 26 minute
Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA
Publicat acum 38 minute
România, tot mai aproape de OCDE: Când ar putea primi invitația de aderare
Publicat acum 47 minute
Buget 2026: România, pe marginea dezastrului. Remus Borza, la interviurile DC News
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 55 minute
Călin Georgescu vorbește despre sfârșitul ”țării Dubai”: Dubai este țara aurului, corect? Țara aia nu are nimic
Publicat acum 4 ore si 51 minute
Cine este românca Natalie Musteață, câștigătoare a unui Oscar la Hollywood
Publicat acum 5 ore si 36 minute
Horoscop 16 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 26 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 17: Iranul avertizează România după votul privind bazele militare
Publicat acum 3 ore si 43 minute
Atac rusesc rar în centrul Kievului, luni dimineață
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close