Târziu face praf pachetul energetic de la Bruxelles, după ce au obligat România să închidă mine: Acum, plătim un preț foarte mare

Europarlamentarul Claudiu Târziu acuză că Pachetul Energetic propus de Comisia Europeană este unul rupt de realitate, în acest context amintind că „România a fost obligată să închidă mine și capacități energetice”.

Închiderea de mine și capacități energetice

E greu să găsim în arhivele Comisiei un proiect mai rupt de realitate și mai utopic decât acest Pachet Energetic.

Suntem astăzi în mijlocul unei furtuni economice care îi înspăimântă chiar și pe cei mai puternici jucători geopolitici, provocată de întreruperea fluxului de alimentare cu hidrocarburi din zona Golfului Persic.

Avem cea mai bună dovadă a faptului că omenirea este total dependentă de sursele clasice de energie, și nu din indiferență față de mediul înconjurător.

Tehnologiile nepoluante nu pot asigura în mod constant nivelul necesar pentru a ține economiile în mișcare”, a spus Claudiu Târziu.

Exemplul nefast al României în închiderea de mine și capacități energetice

„Plătim din nou un preț foarte mare pentru politica iresponsabilă prin care statele membre au fost obligate să închidă capacități energetice stabile – mine, centrale pe cărbune, și în ultima vreme centrale hidroelectrice –, înainte ca alternativele viabile să fie pregătite.

România este un exemplu clar: închiderea minelor și reducerea capacităților energetice au fost accelerate prin decizii administrative, iar această strategie ne-a transformat din producători și exportatori în clienți pentru producătorii externi.

Energia nu este un experiment ideologic. Uniunea Europeană are nevoie, înainte de orice, de energie sigură și accesibilă. Fără această resursă vitală, proiectul de dezvoltare și competitivitatea Uniunii nu sunt decât utopii!”, a mai transmis europarlamentarul Claudiu Târziu.