Georgiana Teodorescu (AUR-ECR), întâlnire cu comisarul european Raffaele Fitto, pe tema fondurilor PNRR accesate de România

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (AUR-ECR) anunță că a avut o întâlnire cu comisarul european Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, care are în portofoliul și gestionarea banilor pentru PNRR.

"Am stabilit să îi înaintez mâine o interpelare oficială pentru a ne răspunde cât mai exact a accesat România până acum, și din ce s-a accesat cât înseamnă granturi și cât împrumuturi. Acelasi lucru și în raport cu fondurile rămase de accesat.

I-am trimis deja o scrisoare acum două zile și Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene din România, dar mă îndoiesc că va binevoi să răspundă transparent, așa că ne va lămuri vicepreședintele Fitto.

Apropo, știați că Raffaele Fitto a fost parlamentar și ministru al partidului Fratelli d'Italia al Georgiei Meloni, deci este foarte apropiat de grupul ECR din care face parte și AUR? Aceasta este o precizare pentru cei care încă ne mai acuză că nu suntem agreați la nivel european", a scris Georgiana Teodorescu pe pagina sa de Facebook.