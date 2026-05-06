Georgiana Teodorescu (AUR-ECR), întâlnire cu comisarul european Raffaele Fitto, pe tema fondurilor PNRR accesate de România
Data actualizării: 13:39 06 Mai 2026 | Data publicării: 13:36 06 Mai 2026

Georgiana Teodorescu (AUR-ECR), întâlnire cu comisarul european Raffaele Fitto, pe tema fondurilor PNRR accesate de România
Autor: Gabriela Ungureanu

imagine cu Georgiana Teodorescu si Raffaele Fitto Comisarul european Raffaele Fitto are în portofoliul și gestionarea banilor pentru PNRR. Foto: Facebook Georgiana Teodorescu

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (AUR-ECR) s-a întâlnit cu comisarul european Raffaele Fitto.

Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (AUR-ECR) anunță că a avut o întâlnire cu comisarul european Raffaele Fitto,  vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, care are în portofoliul și gestionarea banilor pentru PNRR.

"Am stabilit să îi înaintez mâine o interpelare oficială pentru a ne răspunde cât mai exact a accesat România până acum, și din ce s-a accesat cât înseamnă granturi și cât împrumuturi. Acelasi lucru și în raport cu fondurile rămase de accesat.

Georgiana Teodorescu: Raffaele Fitto, fost parlamentar și ministru al partidului Fratelli d'Italia al Georgiei Meloni

I-am trimis deja o scrisoare acum două zile și Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene din România, dar mă îndoiesc că va binevoi să răspundă transparent, așa că ne va lămuri vicepreședintele Fitto.

Apropo, știați că Raffaele Fitto a fost parlamentar și ministru al partidului Fratelli d'Italia al Georgiei Meloni, deci este foarte apropiat de grupul ECR din care face parte și AUR? Aceasta este o precizare pentru cei care încă ne mai acuză că nu suntem agreați la nivel european", a scris Georgiana Teodorescu pe pagina sa de Facebook.

