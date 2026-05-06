€ 5.2688
|
$ 4.4746
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2688
|
$ 4.4746
 
DCNews Politica Kelemen Hunor: Soluția ar fi refacerea coaliției de guvernare
Data actualizării: 12:54 06 Mai 2026 | Data publicării: 12:19 06 Mai 2026

Kelemen Hunor: Soluția ar fi refacerea coaliției de guvernare
Autor: Iulia Horovei

presedintele udmr kelemen hunor Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, că soluția crizei politice după căderea Guvernului Bolojan ar fi refacerea coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR+Minorități.

Kelemen Hunor a declarat, miercuri, că soluția crizei politice actuale, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură, ar fi refacerea coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR și Minorități, întrucât „orice aventură politică ne costă foarte mult”.

Kelemen Hunor vrea refacerea coaliției de guvernare, dar recunoaște: „E greu să te întorci cu un premier din PSD în aceeași formulă”

Totuși, președintele UDMR a recunoscut că este „greu să te întorci cu un premier din PSD în aceeași formulă”.

„Votul de ieri este unul foarte categoric, cu o majoritate foarte largă pentru a demite Guvernul. Tot în Parlament trebuie găsită o soluție pentru a învesti un nou guvern. Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică, până la urmă. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat acum o lună, adică PSD-PNL-USR-UDMR și Minorități Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și să nu fie rival niciunuia dintre partidele mari.

Deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă, pentru că am văzut că o coaliție majoritară funcționează greu, deci eu m-aș gândi la o formulă majoritară sau una prin care să se asigure o majoritate foarte clară și transparentă în Parlament, fără a negocia în fiecare zi, pentru fiecare proiect, cu fiecare om, în Parlamentul României.

După decizia PNL-ului și USR-ului, e greu să te întorci cu un premier din PSD în aceeași formulă. Iar un premier PNL e exclus, pentru că PNL-ul a luat decizia pe care o cunoașteți. Trebuie găsită o soluție, un om care reușește să-i aducă pe toți la aceeași masă. Nu știu prenume, nume, (...) dar nu cred că nu există în România un astfel de om”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, pe holurile Parlamentului.

El a adăugat că „în 2-3 săptămâni maxim ar trebui să avem un nou guvern învestit”.

Citește și: Scenariul care se conturează în culise: PNL, alianță „mai largă” în perspectiva lui 2028

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kelemen hunor
guvern
negocieri
coalitie de guvernare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Bursele urcă, prețul petrolului scade, după semnalele că SUA se apropie de pacea cu Iranul
Publicat acum 7 minute
Învățătoare bătută de tatăl unui elev, în Pitești. Gestul de răzbunare l-a băgat pe bărbat după gratii
Publicat acum 15 minute
Avem nume de premier - spun Manda și Simonis: „Nu fugim de această responsabilitate”. Pe cine propune PSD prim-ministru
Publicat acum 17 minute
Variantele de negociere pe care le exclude Sorin Grindeanu pentru viitoarea guvernare. Declarații de ultimă oră
Publicat acum 26 minute
Campionii Stelei din 1986, aplaudați în Parlament la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 35 minute
Ministrul care vrea să meargă 100% cu Ilie Bolojan, să se înscrie în PNL
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Cine se află în spatele lui Ilie Bolojan. Ipoteza lui Bogdan Chirieac: Predicatul a fost lansat când ”a aprins lumina”
Publicat acum 2 ore si 54 minute
Liderul PNL care a lipsit din poza cu Ilie Bolojan poate fi viitorul premier al României. ”Nicușor Dan îi va da acest mandat”
Publicat acum 5 ore si 19 minute
Scenariul care se conturează în culise: PNL, alianță „mai largă” în perspectiva lui 2028
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Cursul euro, spre ce ne îndreptăm. Economistul Adrian Negrescu, sfat pentru români: Cea mai ”sănătoasă” alegere
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close