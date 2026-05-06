Kelemen Hunor: Soluția ar fi refacerea coaliției de guvernare

Kelemen Hunor a declarat, miercuri, că soluția crizei politice actuale, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură, ar fi refacerea coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR și Minorități, întrucât „orice aventură politică ne costă foarte mult”.

Kelemen Hunor vrea refacerea coaliției de guvernare, dar recunoaște: „E greu să te întorci cu un premier din PSD în aceeași formulă”

Totuși, președintele UDMR a recunoscut că este „greu să te întorci cu un premier din PSD în aceeași formulă”.

„Votul de ieri este unul foarte categoric, cu o majoritate foarte largă pentru a demite Guvernul. Tot în Parlament trebuie găsită o soluție pentru a învesti un nou guvern. Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică, până la urmă. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat acum o lună, adică PSD-PNL-USR-UDMR și Minorități Naționale, dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și să nu fie rival niciunuia dintre partidele mari.

Deciziile PNL-ului sunt cunoscute, dar discuțiile trebuie continuate. Se poate gândi și la alte formule majoritare. Eu nu m-aș gândi acum la nicio formulă, pentru că am văzut că o coaliție majoritară funcționează greu, deci eu m-aș gândi la o formulă majoritară sau una prin care să se asigure o majoritate foarte clară și transparentă în Parlament, fără a negocia în fiecare zi, pentru fiecare proiect, cu fiecare om, în Parlamentul României.

După decizia PNL-ului și USR-ului, e greu să te întorci cu un premier din PSD în aceeași formulă. Iar un premier PNL e exclus, pentru că PNL-ul a luat decizia pe care o cunoașteți. Trebuie găsită o soluție, un om care reușește să-i aducă pe toți la aceeași masă. Nu știu prenume, nume, (...) dar nu cred că nu există în România un astfel de om”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, pe holurile Parlamentului.

El a adăugat că „în 2-3 săptămâni maxim ar trebui să avem un nou guvern învestit”.

