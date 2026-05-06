CURS BNR, 6 mai 2026: La cât au ajuns euro și dolarul astăzi. Nou record!

CURS BNR, 6 mai 2026: Euro a ajuns astăzi la 5,2688 lei, în creștere cu 0,0508 lei.

Din ultimele informații de la Banca Națională a României, această piață nu s-a ”calmat” odată cu trecerea moțiunii de cenzură și, implicit, căderea Guvernului Bolojan. Dacă unele voci au spus că ”investitorii reactionează pozitiv” la căderea Guvernului Bolojan, vedem că nu același lucru se întâmplă cu moneda națională.

Dolarul SUA se află la 4,4746 lei, în creștere cu 0,0102 lei.

CURS BNR: Francul elvețian și lira sterlină au crescut comparabil cu moneda Euro

Francul elvețian a ajuns la 5,7429 lei, după o creștere cu 0,0455 lei.

Lira sterlină continuă creșterea peste 6 lei. Astăzi a ajuns la 6,0960 lei, în creștere cu 0,0507 lei.

Gramul de aur a înregistrat o creștere de peste 22 lei: A ajuns la 676,0740 lei, după un plus de 22,492 lei.

Toate cotațiile de astăzi sunt valabile pentru toate tranzacțiile din ziua următoare, respectiv 7 mai 2026.

