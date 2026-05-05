Angiograf și aparat de stimulare magnetică transcraniană la Galați
Data publicării: 12:17 05 Mai 2026

Angiograf și aparat de stimulare magnetică transcraniană la Galați
Autor: Crişan Andreescu

Angiograf Foto: Facebook Costel Fotea

Am semnat un contract de finanțare cu fonduri europene,  în valoare de aproape 13,5 milioane de lei, pentru proiectul "Creierul e o priotitate", a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

"Vom dota Unitatea de Primiri Urgențe și Uniotatea de Accidente Vasculare Cerebrale Acute (AVC) din cadrul Secției Clinice de Neurologie a Spitalului Județean Galați cu 84 de echipamente medicale de ultimă generație.

Este esențial ca pacienții cu AVC să beneficieze aici, la Galați, de îngrijiri medicale la cele mai înalte standarde. Investițiile în aparatură medicală specializată realizate de Consiliul Județean, precum un angiograf complet echipat și un aparat de stimulare magnetică transcraniană  - (rTMS), vor permite inclusiv oferirea unor proceduri noi pentru pacienții critici cu AVC, atât în faza acută, cât și în cea de recuperare.

Angiograful este un  aparat de imagistică de înaltă precizie care permite vizualizarea detaliată a vaselor de sânge. Acest echipament va avea un rol major în diagnosticarea rapidă și corectă a AVC-urilor și este dotat cu un software specializat, care ajută medicii să intervină mai repede și mai eficient, în condițiile în care fiecare clipă contează.

Aparatul de stimulare magnetică transcraniană (rTMS) înglobează o tehnologie inovatoare pentru tratamentul AVC.  Prin intermediul unui câmp magnetic, echipamentul stimulează activitatea neuronală și contribuie la recâștigarea funcțiilor cerebrale afectate.

Prin acest proiect vom achiziționa și alte echipamente importante: Holter EKG cu 12 canale, stație centrală cu opt monitoare de funcții vitale, opt paturi ATI cu toate dotările, aparatură IT, module medicale mobile, sisteme pentru transportul pacienților.

Investim în dotarea spitalelor, în tehnologie modernă și, mai ales, în sănătatea oamenilor!", a declarat Costel Fotea.

