Locuri de grătar în București. Legea Picnicului prevede amenzi pentru grătarele în spații neamenajate
Data actualizării: 10:23 28 Apr 2026 | Data publicării: 10:02 28 Apr 2026

Locuri de grătar în București. Legea Picnicului prevede amenzi pentru grătarele în spații neamenajate
Autor: Dana Mihai

Locuri de grătar lângă București. Legea Picnicului prevede amenzi pentru grătarele în spații neamenajate - FOTO AI

Când vine vremea bună, gândul la grătar apare aproape instant, dar nu orice poiană sau colț de pădure e "liber la foc".

7 locuri de grătar în București

• Parcul Morarilor
• Parcul Dobroești
• Parcul Lunca Florilor
• Parcul Plumbuita I
• Parcul Fabrica de Gheață
• Parcul Sfântul Pantelimon

Aceste spații pot fi folosite gratuit, însă este necesar să vii cu propriul grătar. În același timp, trebuie respectate regulile de curățenie și siguranță pentru a evita sancțiunile.

În Parcul Lumea Copiilor din Sectorul 4 ar exista foișoare de lemn și grătare fixe.

Ce amendă riști dacă aprinzi gratarul în locuri neamenajate

Legea împarte locurile pentru picnic în două categorii clare:

  • Zone unde este permis picnic-ul, dar fără foc, aici poți veni cu mâncare și să te relaxezi, însă nu ai voie să faci grătar. Aceste zone se găsesc, de regulă, în parcurile din oraș sau în apropierea pădurilor din intravilan.

  • Zone special amenajate pentru picnic, acestea sunt dotate cu facilități (grătare, mese, utilități) și sunt singurele locuri unde este permis să aprinzi focul.

Grătarul este permis doar în aceste zone special amenajate și trebuie supravegheat permanent. În caz contrar, amenzile pot ajunge între 2.000 și 5.000 de lei.

Poți face grătar în curtea blocului?

Aprinderea focului nu este permisă în spații neamenajate, iar acest lucru include și balconul sau zonele din jurul blocului. Pe lângă riscul de amendă, există și un pericol real pentru siguranța celor din jur, în cazul izbucnirii unui incendiu.

În schimb, persoanele care au curte proprie pot face grătar acasă, însă doar dacă respectă regulile de siguranță și păstrează distanța necesară față de locuințe sau materiale inflamabile.

