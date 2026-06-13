Daniela Simulescu: Luna Nouă în Gemeni aduce un nou început pentru aceste zodii

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Săptămâna viitoare începe cu Luna Nouă din Gemeni.

Pe 15 iunie, se va petrece Luna Nouă din semnul Gemenilor.

Ca orice Lună Nouă, este momentul să ne punem intenții, să ne ocupăm de strategii, să ne schimbăm atitudinea. E cazul să învățăm și alte variante, să acceptăm că putem avea realități și percepții diferite. Luna Nouă în Gemeni vorbește despre fluctuații, adaptare, schimbare, diversificare, informație, despre cunoaștere, despre a acumula informații noi. Și cum acest eveniment are parte și de prezența lui Uranus, este clar că orice clipă de haos poate fi începutul unei oportunitâți.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Luna Nouă de pe 15 iunie, din semnul tău, este momentul potrivit pentru a te gândi la schimbare, la ceva proaspăt, la următorul pas. Pe plan profesional sau personal. Ce-i drept, unii dintre voi veți trece pur și simplu prin unele schimbări deja. Cum Soarele și Luna sunt în preajma lui Uranus, iar Mercur(guvernatorul tău) se pregătește de retrogradare, trebuie să știi că nimic nu se va petrece după cum ți-ai planificat. Important este să îți alegi noua direcție, iar viața va găsi metoda prin care să te pună pe drumul potrivit.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Luna Nouă se va petrece în casa a zecea, a carierei și a statutului social. Poate fi un eveniment astrologic menit să te facă mai conștient de valoarea ta, pe plan profesional, chiar și atunci când te confrunți cu un grad crescut de imprevizibilitate. Și îți vei da seama că schimbarea nu trebuie să să îți aducă neapărat câștiguri sau pierderi. Ci doar pune cărămida la următorul obiectiv. De muncit, muncești, însă fără comunicare nu vei ajunge la rezultatele dorite. Lumea trebuie să știe ce reușite ai.

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Săgetător/Ascendent în Săgetător

Luna Nouă se va petrece în casa a șaptea, a relațiilor. Și îți va atrage atenția asupra unei chestiuni. Blazarea. Fie că ai o relație de ceva timp sau mai lungă, aceasta s-a inflitrat și a ajuns destul de puternică. Dar asta nu înseamnă că trebuie să o lași să își facă de cap. Îți recomandăm să cauți activități noi, diverse prin care să te conectezi cu partenerul. Sau, dacă ești singur, să fii mai rațional, nu să te lași pradă doar atracției inițiale.

Pești/Ascendent în Pești

Luna Nouă va avea loc în casa a patra. Și îți aduce nevoia de o reconfigurare în gospodărie, în familie sau în modul în care îți cauți echilibrul. Jonglezi cu foarte multe activități și ai vrea un plus de pauză sau liniște. Însă, adevărul este că trebuie să îți dai seama care este prioritatea. Ierarhia proiectelor. Și pe urmă, totul va fi simplu. Un eveniment propice pentru cei care se mută, își achiziționează o locuință sau organizează evenimente pentru familie.