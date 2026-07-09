Horoscop iulie-decembrie 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile astrologice pentru a doua jumătate a anului.

Prima jumătate a anului 2026 a fost plină de evenimente astrologice. Să ne reamintim de intrările lui Saturn și Neptun în Berbec, cea a lui Uranus în Gemeni sau de Jupiter din Leu. Perioada iulie-decembrie 2026 va avea mai puține evenimente marcante, dar cu siguranță ne va aduce diverse teste. Mai ales pentru că ne vom confrunta cu o serie de retrogradări.

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Balanță/Ascendent în Balanță

Jupiter va tranzita casa a unsprezecea. Și îți va aduce sprijin din partea unor oameni influenți, noi prieteni sau evenimente memorabile în preajma celor vechi. Tot acest tranzit este potrivit pentru a face următorul pas, pe plan profesional sau personale. Venus, guvernatoarea ta, va avea parte de o retrogradare între 3 octombrie și 14 noiembrie. Această perioadă va fi plină de teste, dar și de numeroase realizări.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

A doua jumătate a anului 2026 va avea numeroase aspecte favorabile pe plan profesional. Discutăm în primul rând de tranzitul lui Jupiter în casa a zecea. Este timpul să strălucești, să fii mai vizibil sau popular. Și totul pleacă de la încredere și experiență. Acestea îți vor deschide multe uși. Fie vrei o schimbare, o promovare sau mai multă putere. În lunile octombrie și noiembrie, vei lua decizii marcante pe plan relațional.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Deși retrogradarea lui Saturn din casa a cincea te face să vezi serios orice neîmplinire sau să te simți singur(indiferent de statusul relațional), vei ajunge să îi mulțumești. Pentru că te maturizezi pe plan personal. Îți dai seama că nimeni nu este responsabil pentru fericirea ta. Și acum, veștile bune! Jupiter, propriul guvernator, tranzitează casa a noua. Deci este momentul să călătorești pentru a te descoperi și să înveți ceva nou.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Saturn, guvernatorul tău, va fi retrograd în casa a patra, în perioada 26 iulie-11 decembrie. Nu vei mai putea scăpa de unele responsabilități legate de familie sau planul imobiliar. Deși ești răbdător din fire, a doua jumătate a anului 2026 te va provoca serios. Inițial, timpul nu va fi aliatul tău, dar îi vei accepta testele. Așa că nu te vei mai supăra dacă vor apărea amânări sau blocaje. Jupiter va tranzita casa a opta, deci urmează oportunități pe plan financiar.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Primul lucru de care trebuie discutat este tranzitul lui Jupiter în casa a șaptea. Primești curajul să faci ce vrei tu pe plan relațional. Fie că este vorba de trecerea la următorul nivel, oficializarea relației, o despărțire sau un divorț. Cei singuri vor avea mai multe oportunități. Și cum Saturn, propriul guvernator, va fi retrograd, este cazul să iei decizii mai pragmatice, nu bazate doar pe atracție.

Pești/Ascendent în Pești

Locul de muncă și banii te interesează până la finalul anului. Permanent îți vei face numeroase calcule. Mulți dintre voi vor fi interesați de schimbarea domeniului de activitate. Fie unul mai avantajos din punct de vedere financiar sau unul care să vă ofere sens. Nu mai vreți să munciți pur și simplu. De asemenea, este cazul să acordați atenție stilului de viață.