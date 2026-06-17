O vară cu surprize plăcute pentru Leu, Gemeni și Scorpion

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Vara lui 2026 are unele evenimente astrologice benefice pentru trei zodii.

În următoarea perioadă, se vor petrece multiple evenimente astrologice. Jupiter intră în Leu, Marte în Gemeni, Mercur retrogradează în Rac. Însă, aspectele principale vor fi în semne de foc și aer. Ceea ce înseamnă că vara din 2026 va fi prielnică pentru mai multă distracție, socializare și evenimente creative.

Leu/Ascendent în Leu

Pe 30 iunie, Jupiter va intra în semnul tău. Acesta este recunoscut ca Marele Benefic, o titulatură care nu mai are nevoie de explicații sau prezentare. Putem spune că vara din 2026 este, în sfârșit, una pe placul tău. Și da, vor fi evenimente speciale sau oportunități. Dar ceea ce te va bucura cu adevărat va fi recuperarea încrederii în propria persoană. Datorită acesteia, vei lua deciziile potrivite și vei face un pas în față. Spre o viață mai împlinită.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Bucură-te! La final de iunie, Marte intră în semnul tău. Un tranzit menit să te trezească la viață. Să îți ofere declicul necesar să treci la fapte. Să nu mai aștepți dacă vrei să te muți, să călătorești sau să ai parte de o reconversie pe plan profesional. Ce-i drept, Marte se va întâlni și cu Uranus. Și vei ajunge din punctul A în punctul B într-un mod mai bizar. Dar nici nu mai contează atâta timp cât vei avea parte de progres.

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Scorpion/Ascendent în Scorpion

Orice criză poate deveni o mare oportunitate! Iar tu ești olimpic la asta! Așa că, pe plan profesional sau financiar, pot apărea unele oportunități la care nu te-ai fi gândit niciodată. Sau pe care le tot aștepți de ceva timp și aproape că ai și uitat de ele. Vei deveni mai popular, vizibil și vei primi respectul unor oameni sus-puși. Îți recomandăm să vrei mai mult de la viață, să nu te mulțumești cu firimituri.