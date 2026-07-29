Lună Plină în Vărsător. Astrolog Daniela Simulescu, cele patru zodii afectate

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne împărtășește mai multe detalii despre Luna Plină din Vărsător.

Astăzi se petrece Luna Plină din semnul Vărsătorului. Un eveniment care scoate la suprafață adevăruri grele, provoacă închiderea unor etape și creează lupte pentru drepturi. La nivel colectiv, vizează tehnologia, puterea poporului și căutarea independenței. Urmează progrese nebănuite, puncte de cotitură și transformări radicale.

De obicei, orice Lună Plină oferă bilanțul ultimelor șase luni. Ne dăm seama unde avem nevoie de un plus de libertate sau unde ne confruntăm cu obiceiuri prea învechite.

Taur/Ascendent în Taur

Luna Plină se va petrece în casa a zecea. Și datorită sau din cauza conjuncției cu Pluto, nevoia de independență te va copleși. Mai ales pe plan profesional. Pot apărea modificări de organigramă sau în modul în care comunicii cu șefii. Nu mai poți fugi de tine deloc. Îți vei da seama unde mai este loc de evoluție și unde nu. Și deși, de obicei, opui rezistență la schimbare, de data aceasta s-ar putea să fii tu artizanul unor inovații. Dacă ai în plan o reconversie profesională, acum poți face primii pași în acest sens.

Leu/Ascendent în Leu

Această Lună Plină poate avea mai multe efecte pentru tine. Are loc în casa a șaptea, da, dar tu ai parte și de conjuncția Soare-Jupiter în propriul semn. Pot apărea decizii pe plan relațional sau legate de parteneriate, indiferent de tipul acestora. Vei reuși să vezi jumătatea plină în orice situație și să mergi mai departe cu mult curaj și încredere. De asemenea, este cazul să fii mai realist când vine vorba de a accepta persoana din fața ta cu bune și cu rele.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Luna Plină activează casa a patra. Pot apărea schimbări legate de locuință, planul imobiliar sau de relațiile cu familia. Ați evitat unele decizii sau alegeri, dar acum nu se mai poate. Comunicarea cu rudele va fi mai stresantă pentru că unele dintre acestea nu acceptă adevărul. Sau pentru că vor să se implice în viețile voastre mai mult decât este cazul.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Deci este clar că vei fi cel mai afectat de această Lună Plină! Dar asta nu înseamnă că trebuie să te sperii. Poate fi prilejul perfect pentru a accepta ce mai merge și nu mai merge în viața ta. Ai putea să faci un bilanț al ultimelor șase luni. Îți vei da seama unde ai nevoie de o altă atitudine. Schimbările pot fi evidente, sau foarte subtile. Să nu te mire dacă îți este mai greu să îți gestionezi emoțiile în perioada următoare. Independența are nevoie de termeni și condiții.