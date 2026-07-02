Horoscop iulie 2026. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă previziunile generale pentru luna iulie.

Luna iulie nu va fi la fel de complicată precum iunie, dar va avea câteva momente astrologice de neuitat. Saturn și Neptun vor începe retrogradarea în Berbec, Mercur își va încheia retrogradarea în Rac, iar Marte se va întâlni cu Uranus în semnul Gemenilor.

Horoscop iulie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, rămâne în casa a treia pe durata întregii luni. Și cum va fi în preajma lui Uranus, este clar că nu urmează o perioadă liniștită sau liniară. Multe activități, chestiuni administrative, deplasări. Unele chiar pe ultima sută de metri sau bizare. Retrogradarea lui Mercur poate aduce nevoia de lămuriri în discuțiile cu familia. Dar să nu uităm prezența lui Jupiter în casa a cincea care îți cere să te bucuri de viață, adică să te și distrezi.

Horoscop iulie 2026 Taur

O lună plină de cheltuieli! Unele deja preconizate, însă altele care te vor lua prin suprindere. Deci îți va fi destul de greu să îți întocmești un buget și să îl respecți. Și când îți va fi lumea mai dragă, exact atunci Mercur retrograd îți poate aduce o problemă legată de tehnologie și amânări. Dar, Jupiter te poate ajuta în chestiunile gospodăriei sau cele imobiliare.

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Horoscop iulie 2026 Gemeni

Avem de discutat despre două aspecte principale. Mercur, propriul guvernator, rămâne retrograd până pe 24 iulie. Ar fi bine să te ocupi de datorii sau plățile vitale și să te ferești de cheltuieli sau investiții noi. Dar, ești destul de avantajat când vine vorba de negocieri. După care, să ne reamintim că Marte se va afla în semnul tău, unde se va întâlni și cu Uranus. Nu trebuie să te dai batut repede sau să renunți la acele lupte care îți dau bătăi de cap.

Horoscop iulie 2026 Rac

Mercur retrograd îți va încurca unele planuri, dar te va ajuta și să găsești soluții la probleme vechi. Vor urma amânări, încurcături, neînțelegeri. Asigură-te de mai multe ori înainte de orice programare, rezervare sau întâlnire. Trecutul se va mai întoarce prin reîntâlnirea cu unele persoane. Jupiter se va asigura să scapi de îngrijorările provocate de situația financiară.

Horoscop iulie 2026 Leu

Cumva, ești printre avantajații lunii! Cu Jupiter în semnul tău, ai parte de optimism și dorința de a câștiga. Unele detalii nu vor fi perfecte, dar să știi că nu te ajută să te victimizezi din cauza lor. Dacă vezi jumătatea plină a paharului, vin și alte șanse. Pe plan social, te vei bucura de prezența oamenilor dragi și de multiple evenimente distractive.

Horoscop iulie 2026 Fecioară

Pe 9 iulie, Venus va intra în semnul tău. Și te va ajuta să te iubești mai mult, adică să pui limite. Pe plan profesional, pot apărea unele schimbări ciudate. Însă nu trebuie să opui rezistență, ci mai degrabă să le accepți. Mercur rămâne retrograd până pe 24 iulie. Până atunci, vor apărea încurcături în relațiile cu prietenii sau apropiații.