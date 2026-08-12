Horoscop 12 august 2026. Eclipsă de Soare. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se petrece Eclipsa de Soare/Luna Nouă din Leu. Pe plan colectiv sau internațional, pot avea loc evenimente importante, însă decise departe de ochii privitorilor. De cele mai multe ori, legate de lideri puternici.

Pe plan personal, o eclipsă poate fi mai degrabă un catalizator, un detaliu în plus la unele întâmplări.

Proiectele care încep de la sine nu sunt întâmplătoare.

Horoscop 12 august 2026 Berbec

Eclipsa se petrece în casa a cincea. În primul rând, îți vei da seama că ți-ai cam pierdut pasiunea și bucuria. După care, vei fi nevoit să rezolvi chestii ce țin de familie sau casă.

Horoscop 12 august 2026 Taur

Eclipsa activează casa a patra. Și unele chestiuni ce țin de o mutare, o achiziție sau renovarea unei locuințe se petrec în mod bizar. Adică nici nu te-ai fi așteptat la acestea.

Citește și Saturn retrograd până pe 11 decembrie. Blocaje pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn

Horoscop 12 august 2026 Gemeni

Eclipsa are loc în casa a treia. Tocmai de aceea, ai nevoie de o selecție serioasă a anturajului și a informațiilor pe care le consumi. Și poate faci o comparație cu tine de anul trecut.

Horoscop 12 august 2026 Rac

Cu Eclipsa de Soare din casa a doua, este clar că planul financiar necesită atenția ta. Poate găsești oferte mai bune sau noi metode de câștig.

Horoscop 12 august 2026 Leu

Ei bine, Eclipsa de Soare se petrece în semnul tău. Și trebuie să ai ceva în vedere. Nimic nu este întâmplător! Se vor petrece unele evenimente de genul celor predeterminate. Iar tu caută relaxarea cu orice preț!

Horoscop 12 august 2026 Fecioară

Pentru tine, Eclipsa de Soare activează casa a douăsprezecea. Intuiția ta va fi destul de puternică. Și o poți folosi pentru a lua cele mai potrivite decizii la locul de muncă. Sacrificiul are nevoie de limite.

Horoscop 12 august 2026 Balanță

Eclipsa de Soare este în casa a unsprezecea. Ai nevoie de prieteni care să te respecte. Altfel spus, de oameni care să fie alături de tine și la bine și la rău.

Horoscop 12 august 2026 Scorpion

Atunci când Eclipsa de Soare vizează casa a zecea, ca la tine, înseamnă că ești scos în față. Că primești un rol mai important la locul de muncă sau că devii mult mai puternic. Ia-te mai în serios!

Horoscop 12 august 2026 Săgetător

Eclipsa de Soare se petrece în casa a noua, acolo unde se mai află și Jupiter, propriul guvernator. Tendința ta va fi aceea de a-i crede pe ceilalți mai deștepți ca tine. Dar poate începi să te pui în valoare așa cum trebuie.

Horoscop 12 august 2026 Capricorn

Eclipsa are loc în casa a opta. Descoperi unele detalii importante pe plan financiar. Mai ales când vine vorba de banii cuplului, ai familiei sau dintr-o afacere.

Horoscop 12 august 2026 Vărsător

Eclipsa de astăzi este importantă pentru tine. Pentru că se petrece în casa a șaptea. Și vei dori mai mult respect din partea partenerului. Fie cel de viață, fie cel din planul profesional.

Horoscop 12 august 2026 Pești

Eclipsa se petrece în casa a șasea. Se petrec unele faze la locul de muncă bizare. Unele te sperie, dar nu uita că totul are un scop în lumea asta. Și că nu are rost să te împotrivești.