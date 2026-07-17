Horoscop 17 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice al

Astăzi, Luna tranzitează semnul Fecioarei și se apropie de o conjuncție cu Venus. Aspect care ne ajută să ne vedem de treaba noastră. Să nu uităm că Mercur este tot retrograd și că se va perfecta opoziția Jupiter-Pluto, aspecte destul de provocatoare.

Horoscop 17 iulie 2026 Berbec

Vrei să faci multe, însă nu ai timp sau bani pentru toate. Pe parcurs, trebuie să îți dai seama care sunt prioritățile și să iei decizii mature.

Horoscop 17 iulie 2026 Taur

Nu neglija viața personală în favoarea cele profesionale sau invers. Dacă vrei o zi bună, trebuie să găsești un echilibru între acestea.

Horoscop 17 iulie 2026 Gemeni

Ai un obiectiv pentru acest final de săptămână: “Festina lente”. Adică să te relaxezi, să te bucuri de mâncăruri delicioase și să îți creezi amintiri.

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Horoscop 17 iulie 2026 Rac

Nu le poți face tu chiar pe toate! Adică, nu te pune în această poziție în mod automat. Discută deschis despre aportul fiecăruia din familie.

Horoscop 17 iulie 2026 Leu

Este una dintre acele zile în care trebuie să accepți ce poți și ce nu poți schimba. Vei fi mult mai selectiv când va veni vorba de anturaj.

Horoscop 17 iulie 2026 Fecioară

Nu își au rostul promisiunile mărețe la locul de muncă. De asemenea, nu este rolul tău să îți salvezi colegii atunci când fac greșeli.

Horoscop 17 iulie 2026 Balanță

Vei fi ușor de cucerit de unele scenarii din mediul online, și s-ar putea să nu fie reale. Trebuie să îți urmărești interesul propriu sau al familiei.

Horoscop 17 iulie 2026 Scorpion

Înainte de a face achiziții serioase, întreabă-te de mai multe ori dacă merită. Poate poți amâna sau găsi oferte mult mai bune.

Horoscop 17 iulie 2026 Săgetător

Ai nevoie de o persoană pe care să te bazezi în momentele de nesiguranță. Fie partenerul, fie o persoană dragă ție de mulți ani.

Horoscop 17 iulie 2026 Capricorn

Nu te ajută deloc să preiei munca altora fără să ți se ceară. Ai nevoie de timp doar pentru tine, plictiseala nu e ceva rău.

Horoscop 17 iulie 2026 Vărsător

Aparențele înșală! Deci trebuie să înveți să te ferești de reclamele cele mai frumoase. Astfel, eviți chiar unele pagube financiare.

Horoscop 17 iulie 2026 Pești

Deși îți va fi greu să accepți, ești dependent de stres. Trebuie să îți înveți mintea să se liniștească și să aprecieze timpul liber.