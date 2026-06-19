Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Iată previziunile generale pentru weekendul 20-21 iunie.

Evenimentul principal al acestui weekend va fi Solstițiul de vară, care se va petrece pe 21 iunie. Soarele intră în Rac și va avea parte de prezențele lui Mercur și Jupiter. Urmează o lună în care emoțiile vor fi în prim-plan.

Un alt aspect este sextilul dintre Mercur din Rac și Marte din Taur. Unul care ne ajută să luăm decizii fără frică, să ne implicăm în discuții și să fim harnici.

Berbec/Ascendent în Berbec

Cu siguranță, îți vei întoarce atenția către gospodărie. Și chiar vei fi dispus să consumi resurse suplimentare pentru estetica, funcționalitatea și confortul locuinței. La hărnicie nu te va între nimeni! Însă, asta nu înseamnă că nu trebuie să dedici și timp familiei sau distracției.

Taur/Ascendent în Taur

Ritmul tău va fi diferit față de al apropiaților. Ori vei fi mai lent, ori prea rapid. ȘI va fi destul de greu să vă faceți un program împreună. Însă, dacă vei comunica mai deschis, cu siguranță veți reuși să vă înțelegeți. Stai departe de oamenii care nu fac altceva decât să se victimizeze.

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Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur încă nu este retrograd, dar nici nu mai are mult până atunci! Așa că s-ar putea să fii mai predispus la a face greșeli care să coste. Unele aspecte le poți controla, altele nu. Sâmbătă este o zi foarte bună pentru activități multiple.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele va intra în semnul tău. Și apare o doză suplimentară de energie, optimism și vivacitate. Vei primi numeroase propuneri de petrecere a timpului liber. Ce-i drept, buzunarul tău va avea de suferit. Dar vei rămâne cu amintiri frumoase de pe urma acestui weekend.

Leu/Ascendent în Leu

O parte din tine va fi energică și veselă, iar alta ursuză sau pesimistă. Ce îți recomandăm? Să te odihnești cât poți tu de mult. Și să nu lași weekendul să treacă fără a te întâlni cu persoanele dragi sau fără a participa la un eveniment care să îți aducă revelații.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Dacă vizitezi locuri frumoase și te (re)vezi cu oameni dragi, weekendul va fi memorabil! Nici nu mai contează că vor mai apărea mici încurcături pe ici pe colo. Sau că nu te vei putea ține de program așa cum ți-ai propus.