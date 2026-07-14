Horoscop 14 iulie 2026. Lună Nouă în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se petrece Luna Nouă în semnul Racului. Și desi orice Lună Nouă ar fi potrivită pentru a începe noi capitole, de data aceasta, lucrurile stau diferit. Pentru că Mercur retrograd se află în același semn.

Dar poate fi o zi potrivită pentru a ne ocupa de bunăstarea familiei, gospodărie sau să ne reconectăm cu trecutul.

Horoscop 14 iulie 2026 Berbec

Îți recomand să încetinești ritmul, să petreci mai mult timp acasă sau în preajma celor dragi. Astfel, îți vei încărca bateriile.

Horoscop 14 iulie 2026 Taur

Chestiunile administrative stagnează. Iar comunicarea va avea de suferit. Însă, cu siguranță mintea te va ajuta să găsești cele mai bune soluții.

Horoscop 14 iulie 2026 Gemeni

Luna Nouă se petrece în casa a doua, acolo unde se află și Mercur retrograd. Pe plan financiar, cu greu vei avea predictibilitate. Deci poți face greșeli.

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Horoscop 14 iulie 2026 Rac

Luna Nouă se petrece în semnul tău. Poți profita de acest eveniment pentru a-ți ajusta rutina. Sigur sunt obiceiuri care nu te mai ajută.

Horoscop 14 iulie 2026 Leu

Vei avea senzația, deseori, că ești ignorat sau neapreciat. Însă, s-ar putea să fii tu prea vulnerabil. Ai nevoie de odihnă.

Horoscop 14 iulie 2026 Fecioară

Dacă accepți că oamenii din jur au priorități diferite, ziua va fi mai bună. Vei face compromisuri, dar trebuie să îți dai seama care sunt cele potrivite.

Horoscop 14 iulie 2026 Balanță

Te vei confrunta cu emoții puternice, greu de controlat. Poate fi un semnal pentru a te exprima deschis atunci când nu îți convine ceva.

Horoscop 14 iulie 2026 Scorpion

Deplasările nu se vor desfășura pe placul tău. Pot apărea cheltuieli suplimentare. Liniștea interioară contează enorm astăzi.

Horoscop 14 iulie 2026 Săgetător

Laitmotivul zilei este echilibrul. Vei avea nevoie de acesta mai ales în chestiunile financiare, în special când vine vorba de resursele la comun.

Horoscop 14 iulie 2026 Capricorn

Luna Nouă activează casa a șaptea. Deci îți vei permite să vezi partenerul așa cum este el, cu bune și cu rele. Ai nevoie de limite în relații.

Horoscop 14 iulie 2026 Vărsător

La locul de muncă, haosul se poate înteți. Nu îți convin multe, dar vei găsi soluții în mod sigur. Și până la urmă, tot răul spre bine.

Horoscop 14 iulie 2026 Pești

Este ziua aceea în care să îmbii utilul cu plăcutul. Dacă nu ai motivație pentru un proiect, cu greu vei reuși să te ocupi de acesta.