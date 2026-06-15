Horoscop 15 iunie 2026. Lună Nouă în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Săptămâna începe cu Luna Nouă din Gemeni. Care vorbește despre fluctuații, adaptare, schimbare, diversificare, informație, despre cunoaștere, despre a acumula informații noi. Și cum acest eveniment are parte și de prezența lui Uranus, este clar că orice clipă de haos poate fi începutul unei oportunitâți.

Horoscop 15 iunie 2026 Berbec

Te pregătești de ieșirea lui Chiron din semnul tău. Vei trăi unele situații mult mai intens. Luna Nouă de astăzi este prielnică pentru deplasări, examene sau dezbateri.

Horoscop 15 iunie 2026 Taur

Luna Nouă se petrece în casa a doua. Și asta nu ar fi o problemă pentru că ar însemna că ai idei multiple pe plan financiar. Dar în aceeași casă este și Uranus, deci și un plus de instabilitate.

Horoscop 15 iunie 2026 Gemeni

Luna Nouă se petrece în semnul tău, unde se află și Uranus. Te vei comporta precum un rebel, revoluționar sau o persoană dornică permanent de schimbare.

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Horoscop 15 iunie 2026 Rac

Luna Nouă se petrece în casa a douăsprezecea. Intuiția va fi puternică, unii dintre voi veți avea vise intense. De asemenea, vă recomandăm să acordați atenție actelor și tranzacțiilor.

Horoscop 15 iunie 2026 Leu

Luna Nouă te poate ajuta să treci mai ușor prin unele tranziții. Și trebuie să ai în vedere ceva. Să nu te extragi brusc din parteneriate, ci treptat.

Horoscop 15 iunie 2026 Fecioară

Luna Nouă se ocupă de casa a zecea. O zi care aduce vești sau schimbări pe plan profesional. Este cazul să dedici atenție sporită imaginii tale publice.

Horoscop 15 iunie 2026 Balanță

Este o zi optimistă. Cu ocazia acestei Luni Noi, îți poți face planuri de vacanță, strategii pentru examene și poți purta discuții cu oameni inteligenți.

Horoscop 15 iunie 2026 Scorpion

Luna Nouă este în casa a opta. Înveți că orice progres presupune și o mică pierdere. Atitudinea este cea cate te va ajuta sau te va sabota.

Horoscop 15 iunie 2026 Săgetător

Luna Nouă se petrece în casa a șaptea. Este nevoie de prospețime pe plan relațional. Sau de socializare. Discuțiile pe teme diverse vor ajuta.

Horoscop 15 iunie 2026 Capricorn

O zi încărcată de evenimente și proiecte. Mai ales la la muncă. Dar Luna Nouă din casa a șasea îți recomandă să strecori în program și pauze.

Horoscop 15 iunie 2026 Vărsător

Dacă oamenii din jur îți fac promisiuni, ar fi bine să nu le crezi imediat. Luna Nouă din casa a cincea îți arată că trebuie să existe timp și pentru pasiuni.

Horoscop 15 iunie 2026 Pești

Luna Nouă se petrece în casa a patra. Familia și locuința sunt cele care contează astăzi. Discuțiile cu rudele te vor ajuta enorm.