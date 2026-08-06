Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekendul 8-9 august!

La prima vedere, din punct de vedere astrologic, următorul weekend pare echilibrat. Soarele va fi în trigon cu Saturn, Mercur intră în Leu, iar Venus se află în Balanță. Însă, acest final de săptămână va fi precum liniștea de dinaintea furtunii. Deoarece ne așteaptă o săptămână foarte încărcată și complexă. Recomandarea principală este aceea de a ne întâlni cu viața, așa cum este ea. Și poate reușim să vedem și jumătatea plină a paharului.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, se pregătește de o schimbare. Dar, cât mai stă în casa a treia, îți va aduce multiple activități de care să te ocupi în același timp. Nu uita de expresia “festina lente”. Astfel, te poți bucura de viață cu adevărat.

Taur/Ascendent în Taur

Vei fi destul de harnic în acest weekend! Cu riscul de a te lua în serios chiar și atunci când nu este cazul. Deși îți propui un buget, nu te vei putea ține de acesta. Din cauza ta sau a celor dragi.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Marte se pregătește să iasă din semnul tău. Iar Mercur, propriul guvernator, trece în casa a treia. Tu decizi cum va fi acest weekend. Unul de pomină sau unul destul de plictisitor. Cert este că vei avea mai multă încredere în propriile alegeri.

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Rac/Ascendent în Rac

Te pregătești de o săptămână destul de intensă! Deci, te-ar ajuta ca în acest weekend să ai ca obiectiv principal odihna. Vei acorda atenție suplimentară gospodăriei. Și vei fi destul de cumpătat pe plan financiar.

Leu/Ascendent în Leu

Mercur va intra în semnul tău. Și îți va da și mai multă apă la moară! Adică, s-ar putea să primești o doză de inconștiență. Pe care o poți folosi fie în beneficiul tău, fie în detrimentul tău. Nu te lupta cu timpul pentru că nu vei câștiga lupta cu acesta!

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, propriul guvernator, va ajunge în casa a douăsprezecea. Și îți va cere să fii mai tăcut, discret și selectiv cu oamenii sau evenimentele. De asemenea, nu lăsa pe mâine sau pe luni ce poți face astăzi la serviciu.