Horoscop săptămânal. Uranus retrogradează în Gemeni. Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

Sursă foto: Magnific

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Începe o săptămână complicată din punct de vedere astrologic.

Pe 10 septembrie avem trei evenimente. Mercur își începe tranzitul în semnul Balanței, unde va rămâne până pe 30 septembrie. Disponibilitatea noastră pentru negocieri și discursuri diplomate va fi în creștere. Ce-i drept, ne vom confrunta și cu dificultatea de a lua o decizie pentru că vom dori să îi mulțumim pe toți.

Venus intră în Scorpion. Un tranzit memorabil pentru că va avea parte și de o retrogradare în perioada 3 octombrie-14 noiembrie. Tot ce ține de iubire și bani va deveni mult mai complicat. Relațiile vor fi testate, vom dramatiza mai mult și vom avea tendințe extremiste.

Tot joi, Uranus își începe retrogradarea în semnul Gemenilor. Aceasta va dura până pe 8 februarie 2027 și va da peste cap planurilor multor nativi Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Luna Nouă din Fecioară de pe 11 septembrie poate reprezenta prilejul perfect pentru a deveni mai organizați, disciplinați și interesați de optimizarea bugetului.

Horoscop 7-13 septembrie 2026 Berbec

De un lucru poți fi sigur. Intrarea lui Mercur în casa a șaptea îți va aduce numeroase discuții. Acasă, la serviciu, cu prietenii. Bineînțeles, va fi nevoie de un plus de diplomație din partea ta. Într-un dialog contează ce vor ambele părți. În plus, ai ocazia să îți dai seama din timp de unele greșeli sau exagerări din punct de vedere financiar. Și astfel, vei interveni pentru ajustarea bugetului.

Horoscop 7-13 septembrie 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, ajunge în casa a șaptea, unde va și retrograda în curând. Se anunță o perioadă de testare a relațiilor personale. Mai ales dacă acestea nu au o bază serioasă sau dacă au devenit blazate. Apar reproșuri, momente de gelozie sau posesivitate. Celor singuri le recomandăm să nu se grăbească atunci când vor să ia decizii. Comunicarea de la locul de muncă va avea de suferit.

Horoscop 7-13 septembrie 2026 Gemeni

Uranus își începe retrogradarea în semnul tău. Până pe 8 septembrie, îți va fi destul de greu să te ții de un program sau să îți faci planuri. Pentru că vor apărea, mai mereu, elemente surpriză. Din fericire, te vei adapta destul de repede. Mercur, guvernatorul tău, ajunge în casa a cincea și îți cere lași creativitatea și inspirația să facă parte din rutina ta. Adică să nu devii un robot și atât.

Horoscop 7-13 septembrie 2026 Rac

Venus, Micul Benefic, ajunge în casa a cincea. Deci se deschide o perioadă intensă pe plan romantic sau în relațiile cu copiii. Mercur ajunge în casa a patra, de unde va face o serie de aspecte. Discuțiile cu familia sau cele referitoare la gospodărie se vor multiplica. Încearcă să nu crezi nicio promisiune până nu vezi și dovezi concrete din partea celorlalți. Luna Nouă din casa a treia este potrivită pentru a-ți pune la punct unele probleme administrative.

Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 23 septembrie

Horoscop 7-13 septembrie 2026 Leu

Luna Nouă de pe 11 septembrie se va petrece în casa a doua. Deci astrele sunt cu ochii pe situația ta financiară. Și dacă tu nu îi vei acoda atenție suplimentară, s-ar putea să te trezești cu unele regrete. Cu siguranță, vei găsi oferte mult mai bune pentru unele produse sau servicii. Sau vei fi nevoit să amâni anumite tranzacții. Mercur intră în casa a treia și îți oferă ideile potrivite în momentele potrivite.

Horoscop 7-13 septembrie 2026 Fecioară

Uranus va retrograda în casa a zecea, a carierei. Deci este posibil să apară întâmplări neobișnuite pe plan profesional. Iar Mercur, propriul guvernator, ajunge în casa a doua a banilor. Vei acorda atenție suplimentară întocmirii bugetului pentru perioada următoare. Cumva, și familia se bazează pe tine pentru a găsi cele mai bune soluții.

Horoscop 7-13 septembrie 2026 Balanță

Venus, guvernatoarea ta, își începe tranzitul în casa a doua, de unde va și retrograda în curând. Inițial vei fi destul de tentat să faci unele cheltuieli, însă apar și unele probleme care te fac să devii mai calculat. Te va ajuta și intrarea lui Mercur în semnul tău. Că vine cu idei, îți oferă un discurs convingător și abilități de diplomat. Încearcă, totuși, să te ferești de promisiuni pompoase. Ale tale sau ale celorlalți.

Horoscop 7-13 septembrie 2026 Scorpion

Pentru tine, începe una dintre cele mai importante perioade din 2026. Venus își începe tranzitul în semnul tău, de unde va și retrograda. Vei trăi totul mult mai intens, în special pe plan personal. Vei dori aprecierea celorlalți și vei reacționa fără menajamente când nu o vei primi. În plus, vei fi mai gelos și posesiv ca altădată. Pe plan profesional, ai șansa de a-ți impresiona șefii sau colegii.

Horoscop 7-13 septembrie 2026 Săgetător

Uranus va retrograda în casa a șaptea, deci pe plan relațional pot apărea situații suprinzătoare. Vei fi destul de preocupat de socializare. Deci tu și prietenii veți căuta proiecte comune. Luna Nouă se petrece în casa a zecea. Unii dintre voi vor dori un plus de prospețime pe plan profesional. Fie că își schimbă atitudinea, fie că încep să caute un nou loc de muncă. O perioadă bună și pentru a avea mai multă grijă de sănătatea ta sau a celor dragi.

Horoscop 7-13 septembrie 2026 Capricorn

Mercur ajunge în casa a zecea. Și se pricepe să aducă multiple schimbări în rutina la locul de muncă. În discuțiile cu șefii sau colegii, ai nevoie de diplomație și de răbdare. Negocierile cu aceștia vor dura și te vor frustra. Iar procesul decizionat se va complica. S-ar putea ca relațiile cu unii prieteni sau cunoscuți să se deterioreze.

Horoscop 7-13 septembrie 2026 Vărsător

Venus ajunge în casa a zecea. La prima vedere, am putea spune că este un tranzit care îți aduce beneficii pe plan profesional, cum ar fi invitația de a participa la unele proiecte sau aprecierea șefilor. Însă, toate acestea vor presupune unele costuri. Așa că pregătește-te de compromisuri și lupte de putere. Ți-ar prii un plus de atenție atunci când te ocupi de chestiuni administrative sau cănd organizezi deplasări/călătorii.

Horoscop 7-13 septembrie 2026 Pești

Relațiile personale nu au nevoie de impulsivitate sau acuzații, ci mai degrabă de discuții mature. Cumva, multe dintre acestea se vor învărți în jurul bugetului. Unul dă mai puțin, iar celălalt mai mult. Emoțiile vor fi puternice, dar nu trebuie lăsate să acapareze cu totul situațiile importante.