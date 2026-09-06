Nicuşor Dan ar putea desemna luni un prim-ministru. Condiţiile puse de preşedinte

Nicușor Dan / Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, ar putea desemna luni, 7 septembrie, un prim-ministru, la 4 luni de la moţiunea de cenzură care a demis Guvernul Bolojan.

Surse politice citate de Digi24 afirmă că Nicuşor Dan ia în calcul ca luni, 7 septembrie, să facă o nouă desemnare de prim-ministru. După moţiunea de cenzură din luna mai, care a demis Guvernul Bolojan, preşedintele Nicuşor Dan a mai făcut două nominalizări. Eugen Tomac nu a mai ajuns la votul Parlamentului, în timp ce Adrian Veştea nu a reuşit să obţină majoritatea necesară pentru învestitură.

"În zilele următoare. Evident că societatea aşteaptă să avem un Guvern. Au existat discuţii în toată această perioadă. Nu am acţionat prea mult pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă şi, după cum ştiţi, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranşăm programul", a spus Nicuşor Dan despre desemnarea unui premier joi, după ce a participat la şedinţa CSM.

Condiţiile puse de Nicuşor Dan pentru viitorul premier desemnat

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, din partea partidelor politice, două propuneri: Sorin Grindeanu, din partea PSD, respectiv Siegfried Mureşan, din partea PNL-USR-UDMR, la ultimele consultări oficiale.

Acum, preşedintele şi-ar dori un premier independent, dar care să poată strânge cele 233 de voturi necesare pentru a fi învestit în Parlament. De asemenea, Nicuşor Dan vrea ca viitorul premier să fie un bun economist, dar şi să aibă o imagine bună la nivel european şi în SUA.

Nicuşor Dan anunţase anterior că va convoca noi consultări cu partidele, fie ele formale sau informale, dar despre acest lucru nu s-a mai făcut niciun anunţ.

Alexandru Nazare şi Daniel Dăianu, printre favoriţi

Surse politice transmit că Alexandru Nazare a redevenit unul dintre favoriţii pentru funcţia de prim-ministru. Alexandru Nazare este ministru interimar de Finanţe, după ce a ocupat această funcţie cu drepturi depline în Guvernul Bolojan şi înainte de moţiunea de cenzură din luna mai.

Informaţia vine în contextul în care, iniţial, Nicuşor Dan a propus partidelor politice un tehnocrat, însă nu a reuşit să obţină garanţia unei majorităţi în Parlament, conform Antena3.

Conform România TV, în fruntea listei pe care o are Nicuşor Dan cu posibili premieri s-ar afla Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal.

Luni, 7 septembrie, Nicuşor Dan a convocat CSAT

Potrivit comunicatului oficial, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036;

Programul Armata României 2044;

Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de lucru interinstituțională din data de 13.08.2026;

Termeni de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. Consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.