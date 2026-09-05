Ilie Bolojan, la Școala de Vară a Seniorilor Naționali Liberali, în Mamaia

Foto: replicaonline.ro

Premierul demis, Ilie Bolojan, s-a aflat, vineri, la Școala de Vară a Seniorilor Național Liberali (OSNL), ce are loc la hotelul Zenith, de 4 stele, din Mamaia.

În perioada 3-6 septembrie 2026, stațiunea Mamaia găzduiește Școala de Vară a Seniorilor Național Liberali, la care participă 326 de membri din toată țara.

În prima zi a lucrărilor, au luat cuvântul deputații PNL Constanța Bogdan Huțucă și Marian Crușoveanu, viceprimarul municipiului Constanța, doamna Adriana Arghirescu și Adrian Picoiu, prefectul județului Constanța, potrivit PNL Constanța.

Ilie Bolojan a ajuns la Constanța în cursul după-amiezii de vineri, însoțit de deputatul Robert Sighiartau. Prezența președintelui PNL, Ilie Bolojan, a subliniat importanța pe care PNL o acordă Organizației de Seniori și în special acestei reuniuni.

Foto: Crişan Andreescu

Evenimentul este organizat cu scopul de a consolida relațiile între membrii PNL și de a oferi un cadru optim schimbului de idei și experiențe între seniorii partidului, potrivit ziuaconstanta.ro.

În programul de smbătă, erau așteptați liberali de frunte, respectiv Robert Sighiartau și Oana Gherghiu.

La școala de Vară a Seniorilor Național Liberali participă aproape 400 de membri de partid din țară, o parte dintre aceștia renunțând la a mai participa la dezbaterile partidului, profitând de vremea frumoasă de pe litoral.

De remarcat, că vineri seara, petrecerea unei părți a liberalilor s-a întins spre dimineața, afectând liniștea turiștilor prezenți în hotel.

Foto: Crişan Andreescu