PSD acuză USR că își prezintă membrii condamnați drept victime ale justiției: Avem o nouă specie de penali: „Penalii buni din USR”

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

PSD critică USR și acuză partidul că aplică un dublu standard în cazul politicienilor condamnați.

Într-o postare pe pagina de Facebook, social-democrații au criticat USR după condamnarea în primă instanță a fostului primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, la un an de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei.

PSD acuză USR că tratează diferit cazurile de condamnare în funcție de partid și că își prezintă membrii condamnați drept victime ale justiției.

„Acum e oficial! Avem o nouă specie de penali: „Penalii buni din USR”

Doar penalii din alte partide sunt răi și trebuie să facă „pasul în spate” din politică. Doar condamnații din alte partide trebuie să plece ca să nu păteze integritatea clasei politice. Și doar în cazul penalilor răi, justiția este bună și corectă, iar deciziile instanțelor nu trebuie comentate!

Penalii din USR sunt buni. La fel și condamnații pentru conflict de interese. Ei, sărăcuții, sunt victime ale „justiției capturate” și ale instituțiilor politizate! În cazul lor, hotărârile instanțelor sunt abuzive, nedrepte și neconstituționale.

Însă, penalii și condamnații buni din USR #rezistă și se luptă pentru democrație! Deci trebuie să fie primii pe listele electorale ale USR și să ocupe funcții publice!

Sloganul USR rămâne în vigoare, dar cu o completare:

„Fără penali în funcții publice! Cu excepția celor din USR”, a transmis Partidul Social Democrat pe pagina de Facebook.

Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare. Decizia nu este definitivă

Judecătoria Sectorului 1 București a decis luni condamnarea fostului edil al sectorului, Clotilde Armand, la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei. Hotărârea a fost pronunțată într-un dosar în care Armand a fost acuzată că și-a majorat indemnizația după ce s-a desemnat manager al unui proiect finanțat din fonduri europene. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în termen de zece zile.

„Stabileşte inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi alesă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptului de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani, care se va executa în cazul anulării sau revocării amânării aplicării pedepsei principale”, a decis instanța.

În acest caz, pedeapsa nu produce efecte imediate, ci este condiționată de eventuala revocare sau anulare a amânării aplicării pedepsei.

Clotilde Armand a primit un termen de supraveghere de doi ani, care începe după rămânerea definitivă a hotărârii, timp în care aceasta trebuie să respecte obligațiile stabilite de Serviciul de Probațiune București.