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USR a convocat Comitetul Politic, după decizia CCR împotriva lui Fritz. Anunțul zilei

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 18 Aug 2026
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USR. FOTO: Agerpres

Biroul Național al USR a decis convocarea unui Comitet Politic care să voteze susținerea lui Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului. Ionuț Moșteanu spune că formațiunea nu se lasă intimidată, în contextul deciziei CCR privind aleșii aflați în incompatibilitate sau conflict de interese.

Biroul Naţional al USR a decis, cu o largă majoritate, convocarea unui Comitet Politic al partidului, care să acorde un vot de susţinere preşedintelui formaţiunii, Dominic Fritz, a anunţat deputatul Ionuţ Moşteanu.

"Azi am decis cu o largă majoritate în Biroul Naţional convocarea unui Comitet Politic pentru a da un vot de susţinere pentru preşedintele partidului, Dominic Fritz. Nu ne face nimeni ordine în partid, nu ne e frică de nimeni, nu ne pot intimida, avem o singură datorie - faţă de oamenii care şi-au pus încrederea în noi", a scris Ionuţ Moşteanu, marţi, pe Facebook.

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Ionuț Moșteanu acuză folosirea unor "metode securiste"

Deputatul USR a adăugat că partidul nu se lasă intimidat şi a acuzat folosirea unor "metode securiste".

"Am încredere în curajul şi spiritul de echipă al colegilor mei. Au arătat întotdeauna că sunt de partea binelui, a corectitudinii şi a adevărului", a afirmat Moşteanu.

Curtea Constituţională a stabilit ca fiind constituţional un amendament introdus în Legea integrităţii la cererea PSD şi AUR, prin care aleşii găsiţi incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd funcţiile.

Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituţională prevederea din lege care stipulează încetarea de drept a funcţiei/demnităţii publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Reprezentanţii USR au reclamat faptul că acest amendament introdus în lege îl vizează pe preşedintele partidului, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese.

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Dominic Fritz, prima reacție după ce amendamentul prin care aleşii incompatibili îşi pierd funcţiile a fost declarat constituțional de CCR

Curtea Constituţională a stabilit ca fiind constituţional un amendament introdus în Legea integrităţii la cererea PSD şi AUR, prin care aleşii găsiţi incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd funcţiile.

Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituţională prevederea din lege care menţionează încetarea de drept a funcţiei/demnităţii publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Dominic Fritz a afirmat că "în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat".

"Dacă preşedintele va promulga Legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaţilor de a scăpa de mine îi face să acţioneze disperat până într-acolo încât demolează bazele democraţiei. Un stat de drept care există doar atunci când PSD îşi doreşte, nu mai este stat de drept. Art. 15 din Constituţie - "legea dispune numai pentru viitor" - a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

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Comentarii (11)

Bai javra!   •   18 August 2026   •   16:06

Iar minti ma! Cine sa te sustina pe tine ma?! Romanii ?! Cei care ne iubim tara, traditiile, cultura, istoria, religia. Bai tu te auzi ce spui? Bai tu ne crezi dobitoci, cretini, idioti, analfabeti ? Bai cat ne mai jignesti inteligenta? Bai asta ! Carate n ai nicio legatura cu tara asta si poporul roman. Iar cu sustinatorii tai , poate sa aduni din toata Europa cei a lui Soros ca sa fie ceva. Pleaca!

ionel   •   18 August 2026   •   15:55

vreau o mare adunare pentru fritz in orasele ROMANIEI sa vedem cati romani sustin un neamt PENAL

vio   •   18 August 2026   •   15:46

faceti adunarea in piata sa vedem cati hastagisti vin. aveti tupeu si curaj. hai pentru o justitie curata si imaculata ca proaspatul ROMAN fritz made in china

Pe scurt   •   18 August 2026   •   15:42

Duceti va dracului ! Toti!

S au strans slugile   •   18 August 2026   •   15:36

Privitii, unul mai roman decat altul. Plang dupa neamt, dar plecati dragilor cu el. S au nu v ati incheiat misiunea de distrugerea Romaniei si a romanilor?! Mai bine plecati incet, fara scandal ca nu se stie ce o mai fi. Deja majoritatea romanilor s au saturat de voi, de minciunile voastre, de tot ce ati distrus intr un timp atat de scurt. Stiu ca este nasol ca daca plecati faceti foamea afara . In Europa sunteti “ neica nimeni”. Nici pe dracul nu l mai intereseaza de voi, ce sa mai faca cu voi, daca numai produceti nimic . Atata timp cat sunteti slugi si produceti bani ( un fel cur…..) este f bine, nu produceti este f nasol ptr voi.

Maria Coman   •   18 August 2026   •   15:27

Acum vedem: USR este cu legalitatea, cu supremația legii sau este de partea celor care o încalcă? Simplu!

Terente   •   18 August 2026   •   15:18

USR penibil
USR antipatic
USR incompetent

Mhuscha Mbanana   •   18 August 2026   •   15:15

Fritz ,nefritz , s-a dus pe apa Begai mandatul lui de primar , prea depasise masura crezand ca daca e neamt i se cuvine totul , aiurea , e ca o frunza-n vant , azi esti maine te trezesti mort ! ( dpdv politic ) , degeaba spune ca a primit "mii si mii " de mesaje de sustinere , n-au nici o valoare , sunt de la boti , in spatele lor e un hacker !

elena   •   18 August 2026   •   14:53

CULMEA NESIMTIRII ESTE CA VA PLANGETI DE O PRESUPUSA PRESIUNE POLITICA ASUPRA CCR. Dar intalnirea lui Bolojan cu SEFA CCR CE-A FOST?

Mihai1   •   18 August 2026   •   14:43

Cum adică "decizia CCR împotriva lui Fritz"???? Zice CCR ceva de Fritz? Scrie acolo: "doar Fritz răspunde de faptele sale și se conformează deciziilor justiției iar restul românilor nu?

Constantin   •   18 August 2026   •   14:32

S-a întors roata fără penali în funcție voi credeați ca sunteți mai presus de lege afara cu voi neavenitilor ați făcut un haos în țară nu vă e rușine!!!

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