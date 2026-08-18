USR a convocat Comitetul Politic, după decizia CCR împotriva lui Fritz. Anunțul zilei

USR. FOTO: Agerpres

Biroul Național al USR a decis convocarea unui Comitet Politic care să voteze susținerea lui Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului. Ionuț Moșteanu spune că formațiunea nu se lasă intimidată, în contextul deciziei CCR privind aleșii aflați în incompatibilitate sau conflict de interese.

Biroul Naţional al USR a decis, cu o largă majoritate, convocarea unui Comitet Politic al partidului, care să acorde un vot de susţinere preşedintelui formaţiunii, Dominic Fritz, a anunţat deputatul Ionuţ Moşteanu.

"Azi am decis cu o largă majoritate în Biroul Naţional convocarea unui Comitet Politic pentru a da un vot de susţinere pentru preşedintele partidului, Dominic Fritz. Nu ne face nimeni ordine în partid, nu ne e frică de nimeni, nu ne pot intimida, avem o singură datorie - faţă de oamenii care şi-au pus încrederea în noi", a scris Ionuţ Moşteanu, marţi, pe Facebook.

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Ionuț Moșteanu acuză folosirea unor "metode securiste"

Deputatul USR a adăugat că partidul nu se lasă intimidat şi a acuzat folosirea unor "metode securiste".

"Am încredere în curajul şi spiritul de echipă al colegilor mei. Au arătat întotdeauna că sunt de partea binelui, a corectitudinii şi a adevărului", a afirmat Moşteanu.

Curtea Constituţională a stabilit ca fiind constituţional un amendament introdus în Legea integrităţii la cererea PSD şi AUR, prin care aleşii găsiţi incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd funcţiile.

Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituţională prevederea din lege care stipulează încetarea de drept a funcţiei/demnităţii publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Reprezentanţii USR au reclamat faptul că acest amendament introdus în lege îl vizează pe preşedintele partidului, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese.

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Dominic Fritz, prima reacție după ce amendamentul prin care aleşii incompatibili îşi pierd funcţiile a fost declarat constituțional de CCR

Curtea Constituţională a stabilit ca fiind constituţional un amendament introdus în Legea integrităţii la cererea PSD şi AUR, prin care aleşii găsiţi incompatibili sau în conflict de interese îşi pierd funcţiile.

Cu majoritate de voturi, CCR a declarat ca fiind constituţională prevederea din lege care menţionează încetarea de drept a funcţiei/demnităţii publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Dominic Fritz a afirmat că "în loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din CCR tocmai l-a validat".

"Dacă preşedintele va promulga Legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancţiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea. Nevoia mafiei privilegiaţilor de a scăpa de mine îi face să acţioneze disperat până într-acolo încât demolează bazele democraţiei. Un stat de drept care există doar atunci când PSD îşi doreşte, nu mai este stat de drept. Art. 15 din Constituţie - "legea dispune numai pentru viitor" - a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa", a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.