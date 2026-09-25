Lista USR pentru Guvernul Mureșan - oficial

Lideri USR. Sursa foto: Agerpres

Comitetul Politic al USR a votat vineri intrarea la guvernare și a aprobat lista miniștrilor propuși pentru Cabinetul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Lista oficială a propunerilor stabilite de USR include următoarele nume:

-Radu Miruţă - Ministerul Apărării Naţionale;

-Diana Buzoianu - Ministerul Mediului;

-Oana Ţoiu - Ministerul Afacerilor Externe;

-Cătălin Drulă - Ministerul Transporturilor;

-Irineu Darău - Ministerul Economiei.

Pentru fotoliul de la Justiție, forul de conducere al partidului a decis să susțină o figură cu autoritate profesională recunoscută în magistratură, pe fosta judecătoare Andrea Chiș.

Partidul a evidențiat cartea de vizită a candidatei prin intermediul unui comunicat oficial, citat de Agerpres: „Judecătoare timp de 28 de ani şi membră a CSM între 2017 şi 2023, Andrea Chiş este doctor în ştiinţe juridice cu calificativul 'summa cum laude' şi a reprezentat CSM în Boardul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare”.

Reacția președintelui Dominic Fritz: „Am demonstrat că putem guverna altfel”

Tot în reuniunea de vineri, liderii formațiunii au aprobat liniile directoare ale programului de guvernare cu care premierul desemnat, Siegfried Mureșan, se va prezenta în fața Camerelor reunite ale Parlamentului. Măsurile asumate urmăresc disciplina cheltuielilor statului și protejarea puterii de cumpărare a cetățenilor.

Președintele USR, Dominic Fritz, a trasat direcția partidului odată cu decizia de a intra la Palatul Victoria: „Am demonstrat că putem guverna altfel: cu rezultate, nu cu promisiuni. Miniştrii USR au livrat reforme pe care România le aştepta de ani de zile, iar votul de astăzi le reconfirmă mandatul. Intrăm în Guvernul Mureşan cu un obiectiv simplu: banii publici bine gestionaţi şi un trai mai bun pentru fiecare român”.

Liderii formațiunii au ținut să puncteze continuitatea echipei ministeriale care a activat în Guvern: „actualii miniştrii USR din Guvernul Bolojan au dovedit că pot livra reforme, aşteptate de români de mulţi ani încoace, chiar şi atunci când li s-au pus numeroase piedici. Au realizat proiecte care schimbă în bine România în anii ce vin şi care pun ţara pe direcţia corectă, motiv pentru care au primit vot din partea conducerii USR să-şi continue mandatele la ministerele de care s-au ocupat în ultimele 15 luni”, se mai arată în comunicat.

Lista miniștrilor propuși în Guvernul Siegfried Mureșan

Lista miniștrilor din Guvernul Mureșan:

Vicepremier și ministru al Afacerilor Interne: Mircea Abrudean

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare

Ministrul Justiției: Andrea Chiș, ministru independent aprobat de cele trei partide.

Ministrul Muncii: Raluca Turcan

Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu

Ministrul Fondurilor Europene: Dragoș Pîslaru

Ministrul Educației: Mihai Dimian

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja

Ministerul Apărării: Radu Miruță

Ministerul Mediului: Diana Buzoianu

Ministerul Transporturilor: Cătălin Drulă

Ministerul Economiei: Irineu Darău

Ministerul Afacerilor Externe: Oana Țoiu

Ministerul Agriculturii: Tanczos Barna

Ministerul Dezvoltării: Cseke Attila

Ministerul Culturii: Koppany-Bulcsu Otvos