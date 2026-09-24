Siegfried Mureșan, în pericol să-și strice imaginea în Parlamentul European. Premierul desemnat a fost convocat de Nicușor Dan

Siegfried Mureșan / Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a evidențiat necesitatea votării unui guvern cu puteri depline, în contextul în care Siegfried Mureșan ar urma să se întâlnească în această seară, sau cel târziu mâine, cu președintele Nicușor Dan.

Siegfried Mureșan a anunțat că îi va solicita o întâlnire președintelui Nicușor Dan, imediat după revenirea acestuia în România din Statele Unite. Premierul desemnat a spus că vrea să discute cu șeful statului despre stadiul negocierilor pentru formarea Guvernului și să îi prezinte programul de guvernare. Ulterior, acesta a fost chemat de urgență la Palatul Cotroceni de către șeful statului.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, la emisiunea moderată de Delia Vrînceanu, în cadrul căreia a precizat că Nicușor Dan ar trebui să-i ceară lui Siegfried Mureșan „să-și depună mandatul“.

„Două partide esențiale, PSD și AUR, au anunțat că nu-l vor sprijini pe Siegfried Mureșan. Clar, fără echivoc. În mod normal, președintele ar trebui să-l sfătuiască pe Siegfried Mureșan să-și depună mandatul, pentru a economisi timp“, a spus Bogdan Chirieac.

Analistul politic a indicat și faptul că Sorin Grindeanu „a deschis ușa unor negocieri cu AUR, pentru participarea comună la un guvern“.

„Am văzut că și AUR are declarații în acest sens“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„O să dea foarte prost să pice în Parlamentul României“

De asemenea, analistul politic a precizat că, dacă Siegfried Mureșan pică la vot în Parlament, imaginea acestuia în Parlamentul European s-ar putea șubrezi. Despre modul în care e văzut Siegfried Mureșan în Parlamentul European a vorbit inclusiv europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu, într-un interviu la DC News.

„Dacă PNL nu își revine să facă un guvern cu PSD și UDMR, cumva trebuie să facem, fiindcă România fără Guvern nu mai poate să stea multă vreme. În acest moment ar fi bine să nu mai stăm ca să pice în Parlament. Și pentru domnul Siegfried Mureșan, care se prezintă negociator al PPE în Parlamentul European, o să dea foarte prost să pice în Parlamentul României“, a punctat Bogdan Chirieac.

„Cred că e mai normal ca după discuția cu președintele să-și depună mandatul, ca să economisim acest timp prețios. Standard & Poor's (S&P) e în România, dar poate că nu o să ne retrogradeze la junk, fiindcă datoria externă a României nu este foarte mare. Totuși, nu ne putem juca cu țara în acest fel! Prea multă vreme, Nicușor Dan a amânat luarea acestor decizii. Lucrurile astea trebuiau făcute încă din luna mai. Nu putem ajunge în octombrie tot fără Guvern. Nu se poate. E nevoie de rectificare bugetară, nu sunt bani de salarii în educație, sănătate, siguranță publică și multe alte domenii“, a mai precizat, la Realitatea Plus, analistul politic Bogdan Chirieac.