Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, chemați la audieri în Senat. Bogdan Chirieac: Văd același dispreț pe care-l mai întâlneam la Kovesi

Premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu. Colaj foto: Agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu au fost invitați, marți, 8 septembrie, la audieri în Senat, pentru a explica întâlnirea neanunțată pe care au avut-o în biroul președintelui Senatului. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

UPDATE 3 - Bogdan Chirieac, despre faptul că șefa CCR nu s-a prezentat la audieri: Văd același dispreț

Deși Comisia de Constituţionalitate a Senatului a invitat-o pe preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, la audieri, marți, 8 septembrie, aceasta nu s-a prezentat și a transmis că poate participa după data de 11 septembrie. Potrivit unor surse, șefa CCR s-ar afla acum în străinătate și ar urma să fie chemată din nou la audieri pe 15 septembrie. Precizăm că nici Ilie Bolojan nu s-a prezentat astăzi în Parlament.

Analistul politic Bogdan Chrieac a comentat absența celor doi, într-o intervenție le Realitatea plus.

"Văd același dispreț pentru instituția fundamentală a României, care este Parlamentul. E același dispreț pe care-l mai întâlneam la doamna Laura Codruța Kovesi, când era procuror-șef în România, și nu venea în fața Parlamentului. În schimb, când a devenit procuror european, s-a prezentat în fața Parlamentului European, unde a răspuns pe larg întrebărilor europarlamentarilor. Aici văd același dispreț din partea premierului Ilie Bolojan, și din partea doamnei Simina Tănăsescu. Te-a chemat în Parlament, îți faci programul în așa fel încât să ajungi. Ești plecat în străinătate? Te întorci, că avioanele zboară - ca să dai curs invitației forumului suprem din România, care este Parlamentul. Nu este CCR, cu toată dragostea!", a declarat Bogdan Chirieac.

UPDATE 2: Declarațiile făcute de Mircea Abrudean

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a susținut o conferință de presă.

"Ședința a fost suspendată din mai multe motive. Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare. Am spus și atunci că din respect pentru această instituție și pentru colegii mei, voi analiza dacă particip, având în vedere extinderea obiectului acestei anchete și dacă plenul Senatului va încuviința acest lucru voi clarifica după ședința plenului de astăzi dacă voi participa și când, având în vedere că a fost prelungit termenul de soluționare a raportului cu 30 de zile", a declarat Mircea Abrudean.

UPDATE 1: Ancheta Comisiei de Constituţionalitate privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu a început

Comisia de Constituţionalitate a Senatului a început, marţi, audierile în cadrul anchetei privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, care a avut loc pe 14 august în cabinetul preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, transmite Agerpres.

Întâlnirea s-a desfăşurat în cabinetul preşedintelui Senatului, Mircea Abrudean, şi a durat 30-35 de minute

În şedinţa de marţi, condusă de preşedintele Comisiei de Constituţionalitate, Nadia Cerva (PACE - Întâi România), au fost prezentate înregistrări video cu sosirea şi plecarea celor doi de la întâlnire.

Senatorii Cristian Niculescu-Ţâgârlaş (PNL) şi Simona Spătaru (USR) au propus ca ancheta să fie extinsă şi asupra unor informaţii apărute în presă potrivit cărora judecătorul CCR Cristian Deliorga s-ar fi deplasat în Grecia, cu un avion privat, alături de deputaţii Florin Manole şi Victor Ponta. Nadia Cerva a respins propunerea, recomandând ca solicitarea să fie adresată Biroului permanent.

Primul audiat în cadrul comisiei a fost subofiţerul SPP Gabriel Băluţoiu, care în 14 august se afla la post la intrarea în biroul preşedintelui Senatului. Potrivit imaginilor prezentate în cadrul şedinţei, acesta i-a deschis uşa Siminei Tănăsescu. Băluţoiu a precizat că, potrivit Regulamentului, nu poate da informaţii despre activitatea sa, acestea fiind "secret de stat", legitimarea persoanelor având loc la intrarea în clădire şi nu la etaj.

La audieri au fost invitaţi şi premierul interimar Ilie Bolojan, preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, şi preşedintele Senatului, Mircea Abrudean. Bolojan nu a răspuns invitaţiei, iar Tănăsescu a transmis că poate participa după data de 11 septembrie.

Știrea inițială:

Premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, au fost chemați, marți, 8 septembrie, în Parlament. Cei doi vor trebui să ofere explicații despre natura întâlnirii neanunțate, din august, pe care au avut-o în biroul președintelui Senatului.

Audierea lui Ilie Bolojan și a Siminei Tănăsescu vine după ce Comisia pentru constituționalitate din Senat s-a transformat în comisie de anchetă cu voturile PSD, AUR şi PACE - Întâi România.

Potrivit surselor Digi 24, cel mai probabil premierul interimar Ilie Bolojan nu va ajunge la comisie, iar șefa CCR ar urma să trimită un reprezentant pentru a vorbi despre această situație.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, anunțase că va fi prezent la ședința Comisiei pentru constituţionalitate, care investighează întâlnirea din 14 august dintre premierul interimar Ilie Bolojan și șefa CCR.

Așteptările lui Bogdan Chirieac de la această audiere: Multe hârtii în care dacă ai răbdare vezi și adevărul

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul în cadrul unei intervenții la România TV.

Întrebat ce așteptări are de la această comisie, Bogdan Chirieac a spus: "Multe hârtii în care dacă ai răbdare vezi și adevărul. Dacă îl vezi va fi un vuiet. Chiar mă interesează dacă Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu au discutat despre "amendamentul Fritz" sau nu.

Dar această comisie de anchetă parlamentară va fi acoperită de zgomotul de fond al propagandei. De altfel, propaganda cred că o are cap de listă în acest moment. Eu sper ca parlamentarii să nu alunece în politicianism, să avem discursuri interminabile, sper să se ajungă la esență și de acolo, noi, presa, să extragem esența și să extragem ce s-a discutat cu adevărat în această întâlnire scandaloasă.

"Sunt câteva întrebări la care ar trebui să primim răspuns"

Îi spun scandaloasă pentru că a fost secretă, nu a fost anunțată oficial. Dacă era anunțată oficial nu avea nimeni ce să spună, dar așa au făcut-o secretă în sediul Parlamentului, în biroul președintelui Senatului... La vedere, că la câtă lume se perindă pe acolo nici nu îți dai seama care și cum, în ce sală a intrat în clădirea aceea imensă a Parlamentului. A fost depistată după câteva zile de presă, s-au scurs informații.

Deci am vrea să aflăm ce s-a discutat acolo și în ce calitate, de ce acolo, de ce nu la Palatul Victoria sau la sediul Curții Constituționale. Sunt câteva întrebări la care ar trebui să primim răspuns. Nu multe, probabil 4-5 întrebări și cu asta, basta. Dacă vom avea și un răspuns într-un termen rezonabil... onorabila comisie parlamentară poate să dea răspunsul peste 3 ani, când nu va mai avea nicio relevanță".

Reamintim că atât șefa CCR, cât și premierul interimar Ilie Bologan au recunoscut că a avut loc această întâlnire, dar au susținut că a fost una administrativă și că ar fi discutat despre spații în plus pentru Curtea Constituțională, în timp ce numeroase voci din spațiul public au declarat că întâlnirea secretă dintre cei doi ar fi putut avea legătură cu "amendamentul Fritz", în contextul în care a avut loc chiar cu câteva zile înainte de pronunțarea Curții Constituționale referitoare la Legea ANI.