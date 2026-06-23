”Toate sunt interese politice, nimic despre România”. Bogdan Chirieac, despre politicianul care ar scoate țara din criză și capcana pentru PSD

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Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, în contextul consultărilor de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, că un politician ar putea fi o variantă capabilă să scoată România din criză, amintind că acesta a mai făcut acest lucru și că ar avea experiența necesară.

Analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenție telefonică la B1 TV, în emisiunea moderată de Ioana Constantin, unde a vorbit despre ultimele mișcări de pe scena politică, despre consultările de azi, de la Palatul Cotroceni, în vederea unei noi nominalizări pentru funcția de premier. Amintim că Guvernul Veștea a picat la votul de învestire din Parlament.

Bogdan Chirieac: „Victor Ponta ar putea scoate din nou România din criză”

"Am văzut aceleași linii de demarcație, partidele nu au lăsat foarte mult de la ele. Am văzut propunerea lui Ilie Bolojan. Ori pune PSD-ul guvern minoritar, ori vine Bolojan minoritar. USR a zis că nu votează, sub nicio formă, PSD, dar se strâng voturile necesare pentru un guvern PSD. Noutatea mi se pare că Uniți pentru România îl propune pe Victor Ponta premier, care a mai scos o dată România din criză în anul 2012. Probabil că el are cea mai mare experiență și este capabil să scoată România acum din criză, dar nu văd PSD acceptând asta... sau poate acceptă", a spus Bogdan Chirieac.

Capcană pentru PSD

”Este o capcană pentru PSD, pentru că absolut toate măsurile nepopulare care trebuie luate în perioada imediat următoare vor aduce PSD-ul la un scor cu o singură cifră, nu am nicio îndoială. Bolojan, cu toată mașinăria de propagandă în spate, devine erou. George Simion, la Palatul Cotroceni, anunță că îl suspendă pe Nicușor Dan, ceea ce spune și propaganda #hastag și lui Ilie Bolojan cred că i-ar surâde ideea, fiindcă ar candida la președinție anul acesta sau anul viitor și ar avea, în opinia mea, o șansă uriașă să câștige Palatul Cotroceni. Toate sunt interese politice, nimic despre România, până acum, dar poate de aici încolo ar putea fi", a continuat Bogdan Chirieac.

"Conform Constituției, Ilie Bolojan poate fi propus a doua oară, după ce prima propunere cu Adrian Veștea a picat în Parlament. Totul e pentru Ilie Bolojan, e o mașinărie întreagă de interese, de bani mulți. Eu îl văd tot pe Ilie Bolojan (n.red propunere de premier, nu alte nume vehiculate ca Mircea Abrudean sau Mihai Jurca, apropiați ai lui Bolojan). E instransigent, e omul care vrea să facă reformă. L-a dat jos PSD, că a aprins lumina în cămară, dar nu a văzut nimeni cazul vicepremierului Oana Gheorghiu sau ne facem că nu vedem acele contracte. Măsurile pe care noul guvern va trebui să le ia vor fi și mai haiducești. Singurul care poate comunica și are greutatea specifică de om politic mare e Ilie Bolojan. El poate să țină în mână și USR. Cu toată dragostea, îl vedeți pe Mihai Jurca să țină în mână USR-ul?", a punctat Bogdan Chirieac.

Întârzierea formării unui nou guvern și riscul căderii României în junk

"Nu știu dacă se va face desemnarea azi sau mâine, înțeleg că se cere timp până joi să se facă un acord...", a spus moderatoarea Ioana Constantin.

"Sigur că da, că agențiile de rating au timp de noi, până joi, până mai apoi, până cădem în junk cu un 1 euro 10 lei. Să vedeți ce desemnări se fac, apropo de oamenii cărora nu le pasă de politică, că sunt în vacanță etc., dar să vezi ce vacanță ai când ți se dublează rata la bancă", a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

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