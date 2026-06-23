LIVE. Consultări la Cotroceni. După PSD și AUR, delegația PNL condusă de Ilie Bolojan a intrat la discuțiile cu Nicușor Dan / video

FOTO: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan are în aceste momente noi consultări cu partidele și formațiunile parlamentare, pentru desemnarea unui premier, după ce ieri seară Guvernul desemnat condus de Adrian Veștea nu a primit votul de încredere din partea Parlamentului.

DC News va prezenta cele mai importante declarații ale liderilor politici în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.

14:00

Delegația USR a ajuns la consultările cu Nicușor Dan.

Din delegaţia USR fac parte preşedintele partidului, Dominic Fritz, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, şi deputat Ionuţ Moşteanu, fost ministru al Apărării.

14:21

Declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan:

-I-am prezentat președintelui României poziția PNL în această situație dificilă în care suntem.

-Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit, e o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un Pact pentru România care să fie valabil în perioada următoare până la sfârșitul anului.

-Acest Pact cuprinde aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR imediat după instalarea guvernului astfel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziție și să nu pierdem finanțarea investițiilor importante.

-De asemenea, prevederi care țin de respectul între partide de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact așa încât un astfel de Guvern să poată să lucreze și să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor.

-Considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL-USR-UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situație dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm de Guvern cu partenerii noștri.

-Aceasta este poziția de la care noi plecăm.

-Vom avea un Birou Național în această după-amiază în care vom clarifica aceste aspecte.

-Astăzi se împlinește 1 an de când Guvernul pe care îl conduc a depus jurământul.

14:00

Delegația PNL condusă de Ilie Bolojan a intrat la discuțiile cu Nicușor Dan.

Din delegaţia PNL fac parte Ilie Bolojan, preşedintele partidului, Dan Motreanu, prim-vicepreşedinte, Robert Sighiartău, secretar general, Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, şi Gabriel Andronache, liderul grupului PNL din Camera Deputaţilor.

13:30

George Simion, declarații după consultările cu Nicușor Dan:

-Aș începe prin a repeta ceea ce cred că ieri a înțeles toată lumea: fără AUR nu se poate.

-Țara trece prin niște momente complicate.

-România a fost adusă în această situație de guvernările ireponsabile și de conducătorii slabi pe care i-am avut.

-AUR, ca de fiecare dată, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR.

-A fost o lună pierdută pentru că nu am fost ascultați, deși am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Cine decontează această lună pierdută?

-Președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică și Constituția, făcând niște desemnări care nu reflectă voința populară sau votul, ci reflectă doar voința lui personală.

-S-a dovedit și AUR a arătat în Parlament că voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința românilor.

-Dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demiterea lui.

-Dacă nu se intervine acum pentru ca Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria, iar cei care au creat această criză, Nicușor Dan și Ilie Bolojan, să se hotărască dacă se împacă sau nu.

-Cred că a înțeles Nicușor Dan că AUR e o formațiune atașată de valorile poporului român.

-AUR este parte a soluției, nu parte a problemei.

-De la formarea unui guvern, la moțiuni de cenzuri, alegeri anticipate și suspendarea, demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă.

-Noi am vrut să fim constructivi și să venim cu acest program.

VEZI ȘI: George Simion, mesaj ameninţător pentru Nicuşor Dan după consultări. "Luăm în calcul suspendarea şi demiterea"

Delegația AUR a ajuns la Palatul Cotroceni.

Din delegaţia AUR fac parte preşedintele partidului, George Simion, europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Gianina Şerban, liderul senatorilor formaţiunii, Petrişor Peiu, şi europarlamentarul Adrian Axinia.

13:20

Sorin Grindeanu, declarații după aproximativ 15 minute de discuții cu Nicușor Dan:

-Avem nevoie de un guvern, rapid. PSD a înțeles să sprijine și ieri un guvern.

-PSD l-a anunţat astăzi pe preşedintele României că îşi asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus şi la întâlnirile anterioare.

-Orice zi pierdută aduce un minus;

-Toate aceste jocuri politice mi-aș dori să se fi epuizat, astfel încât să mergem mai departe;

-Aşteptăm, aşa cum am spus, finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat rămâne partidul cel mai mare din Parlament, cel care îşi doreşte să fie partea unei soluţii;

-A oferit soluţia astăzi. Şi sper să o avem cât mai repede votată în Parlament;

-PSD, împreună cu alți colegi din Parlament, au fost cei care au spus STOP, România merge în direcția greșită;

-Haideți să vedem ce spun și ceilalți;

-PSD nu face altceva decât să spunem că ne asumăm guvernarea, inclusiv funcția de premier.

Delegația PSD a ajuns la Palatul Cotroceni pentru consultările convocate de președintele Nicușor Dan în vederea desemnării unui nou prim-ministru. Din delegaţia PSD fac parte preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, secretarul general al formaţiunii, Claudiu Manda, deputatul Marian Neacşu, fost vicepremier, deputatul Natalia Intotero, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, şi senatoarea Doina Fedorovici.

La consultări sunt prezenți și consilierii prezidențiali Radu Burnete, Eugen Tomac, Ana Maria Geană și Diana Iancu, care participă la discuțiile desfășurate la Palatul Cotroceni.

PSD este primul partid care s-a prezentat la discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan. Urmează la consultări AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, S.O.S. România, POT, Grupul parlamentar Uniţi pentru România, Grupul parlamentar PACE - Întâi România şi parlamentarii neafiliaţi.

„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabila. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară, și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate”, a transmis Nicușor Dan.

CITEȘTE ȘI: Ultimul loz pentru Nicușor Dan. Update: Președintele a convocat noi discuții cu partidele / Cine va face parte din delegațiile PSD, AUR, PNL, USR și UDMR

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE....

Consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 13:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE - Întâi România;

Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați.

Amintim că Guvernul Veștea a picat în Parlament ieri seară. Propunerea de Guvern a fost respinsă prin vot. 189 de parlamentari au votat „pentru”, în timp ce 23 au votat „împotrivă”.

În condițiile în care se va face o nouă numire, iar Guvernul propus va pica din nou, potrivit Constituției, Parlamentul poate fi dizolvat de președinte, care va convoca apoi noi alegeri legislative (anticipate).