Bogdan Ivan: Motorina trebuie să scadă sub 10 lei. Dacă nu, cineva trădează românii

Carburant - Foto: Pixabay

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, susține că promulgarea legii privind reducerea accizei la motorină ar trebui să ducă imediat la ieftinirea carburanților și lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și a actualului Executiv.

Într-o postare pe Facebook, Bogdan Ivan precizează că președintele Nicușor Dan a promulgat legea inițiată de PSD pentru reducerea accizei la motorină cu între 34 și 85 de bani pe litru și susține că această măsură trebuie să se reflecte rapid în prețurile de la pompă. El avertizează că, dacă motorina va rămâne peste 10 lei/litru, „cineva trădează și românii, și Statul Român”. Bogdan Ivan mai subliniază că, la plecarea sa din minister, motorina costa aproximativ 9 lei/litru, în timp ce acum ar fi ajuns la 10,7 lei, deși prețul petrolului a scăzut la circa 80 de dolari pe baril. În opinia sa, actuala guvernare nu este criticată la fel de dur cum ar fi fost un ministru PSD în aceeași situație și acuză existența unui dublu standard în evaluarea performanței guvernamentale.

”Reducerea accizei la motorină trebuie să se vadă la pompe! Niciun român nu trebuie să plătească peste 10 lei/litru! Dacă nu se întâmplă asta, cineva trădează și românii și Statul Român!

Azi, Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea pe care am inițiat-o în urmă cu 10 zile, prin care scădem acciza la motorină între 34 și 85 bani/litru. Tot blamatul Partid Social Democrat, și la Guvern și în opoziție se luptă pentru România! Actualul Guvern demis/interimar/ilegitim, balet pe toată linia!

Eram ministrul PSD al energiei la izbucnirea războiului din Iran. Am făcut scenarii în 3 zile ca să ținem prețul jos. Ilie Bolojan le-a aprobat după 3 săptămâni, atunci când am amenințat că ies în conferință de presă și spun cine mă blochează: adică el!

Dacă azi era Ministru PSD la energie, era desființat public! E domnul Bolojan si e liniște. Vă las mai jos câteva date clare si verificabile:

am plecat de la ministerul energiei în 23 aprilie. Motorina: 9 lei! Barilul de petrol 110$.

azi, motorina e 10.7 lei, barilul de petrol 80$ și e liniște. Eu am gestionat criza carburanților când izbucnit războiul din Iran. Barilul de petrol era peste 120 de dolari și criză mondială. Toată lumea sărea pe mine: când scad prețul. Și l-am scăzut. Doar 12 zile am avut prețuri peste 10 lei/litru în plină criză.

Astăzi, cea mai grea parte a războiului a trecut. În timp ce prețurile se stabilizează în toată lumea, avea aproape două săptămâni cu prețuri peste 10 lei litrul de motorină. Și liniște aproape. Nimeni nu se întreabă pe Facebook și la TV, cum avem prețul barilului de petrol 80$ și cele mai mari prețuri la carburanți. Dacă eram un ministru PSD la energie, nu îmi imaginez Tsunami-ul comunicațional asupra lui.

Nu e nevoie de imaginație. Am văzut deja filmul. Când ministrul era social- democrat, o avarie era dovadă de incompetență. Când nu mai este, devine circumstanță obiectivă” scrie fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, pe Facebook.