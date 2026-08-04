Bolojan stă pe întuneric, iar la Cluj e dezmăț. De la „stingeți lumina” la mega-show: UNTOLD 2026 vine cu cea mai mare scenă construită vreodată

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Ilie Bolojan ne cere să facem economie, asta în timp ce la UNTOLD se consumă energie electrică în patru zile cât cinci comune mari într-o lună.

Ilie Bolojan spune că stă pe întuneric pentru că ajunge târziu acasă și se culcă, iar aerul condiționat nu-l folosește. Ne îndeamnă și pe noi să facem același lucru. Unii influenceri ne spun că au renunțat să mai spele seara la mașină. Asta în timp ce la UNTOLD se consumă energie electrică comparabilă, în momentele de vârf, cu cea utilizată simultan de câteva mii de locuințe sau chiar de un oraș mic.

1.250 de metri pătrați de ecrane LED și peste 1.000 de lumini inteligente

Main Stage-ul UNTOLD 2026 va fi o construcție monumentală, cu o deschidere de 127 de metri, 1.250 de metri pătrați de ecrane LED și peste 1.000 de lumini inteligente, va găzdui show-urile unor artiști precum STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo și Flo Rida.

Între 6 și 9 august, Cluj-Napoca va deveni locul în care începe UNTOLD ONE: o nouă etapă, un nou univers și o nouă viziune, construite după un deceniu de experiențe care au redefinit industria de entertainment din România.

„În centrul acestui univers se află Main Stage-ul UNTOLD, cea mai mare și mai impresionantă scenă construită vreodată în istoria festivalului. Conceptul scenei principale pornește de la ideea unei surse primordiale de energie, aflate într-o continuă transformare. Monumentală, dar în același timp organică, scena pare o entitate vie care respiră, evoluează și deschide ferestre către lumi necunoscute”, se arată în comunicatul transmis de UNTOLD.

Organizatorii festivalului UNTOLD nu publică o cifră oficială exactă privind consumul total din timpul evenimentului. Dar haideți să ne uităm în trecut, cât a consumat UNTOLD. În anii precedenți, puterea instalată de energie electrică la mainstage depășea 2500 kw, asta înseamna consumul lunar de energie a cinci comune mari din România. La acea scenă erau folosite nici mai mult și nici mai puțin de 35 km de cabluri electrice, de fibră optică și de semnal sunet și video. Dar acestea sunt cifre din trecut. În 2026 evenimentul este mult mai complex, iar consumul va fi, evident, mult mai mare.

Clujul va avea iluminatul public la capacitate maximă și concerte de amploare, în timp ce în alte zone ale țării se vorbește despre reducerea consumului de energie și măsuri de economisire.



În 2026, fiecare element al construcției simbolizează un pas al transformării interioare, iar întregul design devine un portal către universul UNTOLD ONE. Lumina, tehnologia, arhitectura și efectele speciale se întâlnesc într-o experiență vizuală fără precedent, creată pentru a amplifica fiecare moment trăit în interiorul stadionului. Pe această scenă vor urca unii dintre cei mai importanți artiști ai momentului: STING, Lewis Capaldi, Zara Larsson, Martin Garrix, The Chainsmokers, Kygo, Flo Rida și mulți alții.

Cea mai mare scenă din istoria UNTOLD

Main Stage-ul ediției cu numărul 11 stabilește noi recorduri de dimensiune și complexitate tehnică pentru festival.

Scena are o înălțime maximă de 38 de metri, fiind cu doi metri mai înaltă decât construcția realizată în urmă cu doi ani. Cu o lățime impresionantă de 127 de metri, aceasta este cea mai mare scenă construită vreodată pentru UNTOLD.

Suprafața totală a ecranelor LED ajunge la 1.250 de metri pătrați, cea mai mare utilizată până acum în cadrul festivalului. Sistemul vizual integrează aproximativ 15 milioane de pixeli, transformați într-o imensă pânză digitală pe care vor prinde viață lumi, personaje și povești spectaculoase. Experiența va fi completată de 1.070 de lumini inteligente, mai multe decât la ediția precedentă, care vor transforma fiecare show într-un spectacol de lumină, culoare și energie.

Noi premiere tehnologice și de producție

Pentru prima dată în istoria UNTOLD, în spatele zonei Front of House va fi amplasată o scenă suplimentară, denumită C Stage, prevăzută cu podea LED. Aceasta va extinde producțiile artistice dincolo de limitele scenei principale și va transforma întregul stadion într-un spațiu de spectacol.

O altă premieră pentru România este integrarea ecranului din spatele scenei într-un sistem similar unei cortine de teatru. În timpul pauzelor dintre concerte, acesta va putea fi ridicat pentru a permite echipelor de producție să pregătească decorurile și elementele necesare show-urilor de amploare susținute de artiști precum Zara Larsson, STING, Kygo și Lewis Capaldi.

Prin această soluție tehnică, scena principală UNTOLD devine una dintre cele mai complexe platforme de producție construite vreodată pentru un eveniment din România, capabilă să găzduiască, în aceeași seară, concerte live, show-uri electronice și producții internaționale de mari dimensiuni.

Cum spune Ilie Bolojan că face economie

Ilie Bolojan a făcut un apel către populație de reducerea voluntară a consumului în orele de vârf. Chiar și premierul a luat unele măsuri: „În general ajung foarte târziu, uneori pe la 22.00-23.00, când nu mai e timp de stat cu becurile aprinse, iar sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”.

„Două companii importante, mari consumatoare, Dacia și Ford, au, începând de astăzi, producția oprită până în data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 MW. Această decizie va fi luată și de alte câteva companii, astfel încât să avem o reducere voluntară a consumului de energie în orele de seară.



De asemenea, fac un apel către autoritățile locale și către toate instituțiile publice ca, în orele serii, să reducă activitățile care țin de clădiri și de iluminatul arhitectural, iar acolo unde au sisteme de telegestiune pentru iluminatul public să regleze intensitatea luminoasă, astfel încât, prin reducerea acesteia, să genereze economii între ora 21:00, când se aprinde, de exemplu, iluminatul public, și ora 23:00.



Mulțumesc tuturor românilor care înțeleg că este o situație excepțională, cu care nu ne-am mai confruntat de foarte mulți ani și în fața căreia, dacă reacționăm unitar, dacă fiecare companie, fiecare autoritate și fiecare familie face o mică economie, aceste economii se adună și au ca efect asigurarea necesarului de energie pentru toți consumatorii: cei casnici, instituțiile, spitalele și marile companii.



În zilele următoare vom adopta, complementar, o hotărâre de guvern, avută în vedere pentru situația în care nu vom putea asigura în totalitate consumul de energie în orele serii prin reducerea voluntară. Este o hotărâre prevăzută de legislație, prin care avem un mecanism pe care îl putem pune în practică, prin Dispecerul Energetic Național de la Transelectrica, pentru limitarea consumului.



Asta înseamnă că, printr-o notificare transmisă cu 24 de ore înainte, marile companii consumatoare ar primi o notificare prin care consumul le va fi stabilit în funcție de tehnologia pe care o folosesc și de posibilitățile pe care le are Sistemul Energetic Național de a asigura consumurile totale în intervalele respective.



Această măsură este una de rezervă. Este un mecanism pe care îl punem în practică în conformitate cu prevederile legale, astfel încât să putem lua măsuri coordonate, dacă va fi nevoie, în zilele următoare”.