România riscă să piardă o investiție strategică în inteligența artificială. Victor Negrescu cere explicații după excluderea din programul european AI Gigafactories

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, atrage atenția că România ar fi ratat o oportunitate importantă în domeniul inteligenței artificiale. Eurodeputatul susține că țara noastră nu se regăsește printre cele 18 state menționate de Comisia Europeană care au semnat acordul comun de achiziție pentru programul AI Gigafactories.

„O nouă oportunitate majoră ratată pentru România. Și una care ne poate costa ani de dezvoltare. Uniunea Europeană a lansat apelul pentru AI Gigafactories, un program strategic care poate mobiliza peste 30 de miliarde de euro în investiții publice și private și care va defini viitorul inteligenței artificiale în Europa.

Din păcate, România nu se regăsește printre cele 18 state participante menționate care au semnat acordul comun de achiziție și sunt menționate în comunicatul oficial al Comisiei Europene.”, a transmis Victor Negrescu într-o postare pe Facebook.

Programul european AI Gigafactories urmărește dezvoltarea unor centre de calcul de mare capacitate pentru antrenarea modelelor avansate de inteligență artificială. Inițiativa ar putea mobiliza investiții publice și private de peste 30 de miliarde de euro și este considerată una dintre direcțiile strategice ale Uniunii Europene pentru reducerea decalajului față de Statele Unite și China.

CITEȘTE ȘI: România intră în cursa gigafabricilor AI lansată de UE. Finanțare de 30 de miliarde de euro pentru șapte centre

Negrescu: România avea argumente pentru a participa

Victor Negrescu spune că România avea resursele și infrastructura necesare pentru a participa la această etapă a dezvoltării europene în domeniul AI.

„Este cu atât mai greu de înțeles cu cât România avea toate argumentele pentru a fi prezentă la masa deciziilor, țara noastră fiind printre statele cu influență în rețeaua EuroHPC. De altfel, ICI, Politehnica București și UEFISCDI, împreună cu partenerii lor, fac o muncă extraordinară pe zona de cercetare folosind la maxim resursele limitate disponibile. Și mai sunt din fericire și alte universități și inițiative private.



Am susținut constant consolidarea capacităților României în domeniul inteligenței artificiale și al calculului de înaltă performanță. Am sprijinit activ proiectul AI Factory România prin care s-au accesat bani europeni pentru fabrica AI din țara noastră după repetatele eșecuri ale statului român, am promovat investițiile europene în acest domeniu și am insistat ca țara noastră să joace un rol activ în dezvoltarea infrastructurii digitale europene. Tocmai pentru că știam că acesta este doar începutul, iar următorul pas îl reprezintă proiecte de anvergura AI Gigafactories.



Din informațiile disponibile, existau termene clare și demersuri care trebuiau finalizate până la sfârșitul lunii iulie pentru ca România să poată participa la această etapă. Faptul că nu apărem pe lista statelor participante ridică întrebări serioase și necesită explicații”, a afirmat acesta.

AI Gigafactories, centre de calcul de miliarde de euro pentru Europa

Uniunea Europeană pregătește construirea a șapte gigafabrici de inteligență artificială, centre specializate care vor oferi putere de calcul pentru dezvoltarea unor modele AI avansate. Planul include patru centre de dimensiuni mai mici, cu între 25.000 și 75.000 de cipuri specializate pentru inteligență artificială, și trei centre mari, care ar putea avea între 40.000 și 100.000 de cipuri.

Valoarea totală a investițiilor ar putea ajunge la 30 de miliarde de euro, prin combinarea finanțărilor publice europene cu investiții private. Proiectele de dimensiuni mari ar putea primi finanțări publice de până la 2 miliarde de euro, iar cele mai mici până la 1 miliard de euro.

Obiectivul Uniunii Europene este dezvoltarea unei infrastructuri proprii de calcul, care să susțină cercetarea, industria și serviciile bazate pe inteligență artificială.

VEZI ȘI: România ar putea găzdui prima fabrică AI de ultimă generație din regiunea Mării Negre

Negrescu cere explicații și avertizează asupra impactului economic

Victor Negrescu susține că lipsa României din această etapă a programului european ridică întrebări și necesită clarificări din partea autorităților.

„Nu este vorba doar despre un proiect tehnologic. Este vorba despre locuri de muncă bine plătite, investiții, cercetare, inovare și despre poziția României într-un domeniu care va influența economia europeană pentru următoarele decenii.

Încă sper că autoritățile române vor găsi soluții pentru ca România să nu rămână pe dinafară și să valorifice oportunitățile care mai există. Dar astfel de șanse nu apar în fiecare zi și nu ne mai permitem să lipsim de la marile proiecte europene care modelează viitorul continentului”, a transmis eurodeputatul.

El spune că va continua să susțină implicarea României în proiectele europene de inteligență artificială și că va promova acest subiect inclusiv în cadrul viitoarei ediții a evenimentului Romanian Digital Day de la Parlamentul European.

„Am ajutat România cu AI factory. O voi face din nou cu AI gigafactory dacă nu voi fi blocat politic. Viitoarea ediție a Romanian Digital Day la Parlamentul European se va axa tocmai pe crearea unei noi platforme”, a precizat Victor Negrescu.