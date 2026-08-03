Paul - Ciprian Pintea, senatorul care și-a trecut în CV un site de matrimoniale, trimis din nou în judecată

Senatorul Paul Ciprian Pintea. Sursa foto: Senatul României

Senatorul POT Paul - Ciprian Pintea a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru că ar fi condus un autoturism în timp ce avea permisul suspendat. Este al treilea dosar de acest fel, după ce în luna ianuarie 2026 a fost condamnat definitiv la un an și cinci luni de închisoare cu suspendare pentru două infracțiuni asemănătoare.

Senatorul Paul - Ciprian Pintea, ales în Parlament pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a fost trimis în judecată de Parchetul General, fiind acuzat de conducerea unui autovehicul în perioada în care avea suspendat dreptul de a conduce.

Al treilea dosar penal pentru același senator Paul Pintea: ar fi condus din nou cu permisul suspendat

De menționat este faptul că este al treilea dosar în care Paul Pintea este acuzat de o faptă asemănătoare. În ianuarie 2026, el a fost condamnat definitiv la 1 an și 5 luni de închisoare cu suspendare pentru două fapte anterioare.

Deși în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu scrie explicit numele inculpatului, detaliile oferite de procurori coincid cu incidentul în care a fost implicat Paul-Ciprian Pintea în noaptea de 7 spre 8 noiembrie 2025, la Zalău. La momentul respectiv, surse citate de Agerpres l-au identificat pe conducătorul mașinii ca fiind senatorul Paul-Ciprian Pintea.

Paul-Ciprian Pintea nu a oprit la semnalul polițistului și a fost urmărit în trafic. Al 3 - lea dosar penal



Conform rechizitoriului, pe 7 noiembrie 2025, în jurul orei 23:57, senatorul Paul Pintea ar fi condus un autoturism pe raza municipiului Zalău, chiar dacă avea dreptul de a conduce suspendat.

Polițiștii Serviciului Rutier Sălaj făceau activități de supraveghere și control al traficului la intersecția străzilor Andrei Mureșanu și Cloșca. Un agent i-a făcut șoferului semnalul regulamentar de oprire, dar acesta a ignorat acest aspect.

Polițiștii au pornit în urmărirea mașinii pe o distanță de câteva sute de metri, iar, într-un final, conducătorul auto a fost legitimat.

Verificările făcute de polițiști în bazele de date au arătat că acesta avea suspendat dreptul de a conduce. Testarea cu aparatul etilotest a avut rezultat negativ. Senatorul a fost amendat și deoarece nu a respectat semnalul regulamentar de oprire al polițistului.

Paul-Ciprian Pintea, trimis din nou în judecată

Acum, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului General a dispus trimiterea sa în judecată pentru conducerea unui vehicul de către o persoană cu dreptul suspendat de conducere.

Dosarul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanță competentă să judece parlamentarii.

Paul-Ciprian Pintea, condamnat definitiv pentru alte două episoade similare



Noul dosar vine după ce Paul - Ciprian Pintea a fost deja condamnat definitiv pentru două fapte asemănătoare.

În martie 2024, Judecătoria Zalău l-a condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, tot pentru conducerea unui autovehicul, în contextul în care avea dreptul de a conduce suspendat.

Apoi, senatorul a fost judecat pentru un nouă faptă și a primit o pedeapsă de 9 luni. Înalta Curte a contopit această pedeapsă cu cea de 1 an și 2 luni, hotărând o pedeapsă de 1 an și 5 luni de închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere pentru o perioadă de 2 ani.

Condamnarea a rămas definitivă, după respingerea apelului senatorului. Instanța a mai hotărât că Pintea trebuie să urmeze un program de reintegrare socială și să facă 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, fie în cadrul Primăriei Zalău, fie la Spitalul Județean de Urgență Zalău.

Fapta din noul dosar ar fi fost comisă la data de 7 noiembrie 2025, după condamnarea pronunțată în primă instanță de ÎCCJ, în iunie 2025, însă înainte ca hotărârea să rămână definitivă, în luna ianuarie 2026.

Paul - Ciprian Pintea, devenit celebru după ce și-a trecut în CV un site de matrimoniale și o altă minciună privind studiile sale

Paul Ciprian - Pintea a devenit cunoscut în spaţiul public, mai ales după ce s-a aflat că și-a trecut în CV-ul postat pe site-ul Senatului, că urmează cursuri la „Academic Singles”, un site de matrimoniale.

De asemenea, Pintea a scris în CV că a absolvit Liceul Mihai Viteazul din Zalău, între anii 2000 - 2004, dar asta ar fi însemnat că a intrat la liceu pe când avea 12 ani şi 10 luni. Apoi, şi-a modificat CV-ul şi a trecut perioada 2001-2005, „cu diplomă de bacalaureat”. Și această ultimă menţiune s-a dovedit a fi eronată, Pintea urmând doar trei ani de cursuri la liceu.