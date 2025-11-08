Senatorul Pintea, urmărire cu polițiștii în trafic. A bifat al treilea dosar pentru conducere fără permis

Senatorul neafiliat Paul-Ciprian Pintea numără al treilea dosar penal pentru conducere fără permis. El a fost surprins, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Zalău, la volanul unei mașini, fără a avea drept de conducere.

”La data de 7 noiembrie, în jurul orei 23:57, poliţiştii Serviciului Rutier Sălaj, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au observat, în municipiul Zalău, un autoturism condus de un bărbat care, la semnalul regulamentar de oprire, nu s-a conformat şi şi-a continuat deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia în trafic. Autoturismul a fost oprit la scurt timp” anunță comunicatul Poliției.

Cel identificat la volan este senatorul de 37 de ani, din Zalău, Paul-Ciprian Pintea, notează Agerpres. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având dreptul de a conduce suspendat, dosarul urmând să fie înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având în vedere calitatea de senator a conducătorului auto.

Pintea, la al treilea dosar de conducere fără permis

În plus, Pintea a primit și amendă, pentru că nu a oprit la semnalele polițiștilor. El a mai fost condamnat în luna martie 2024, printr-o hotărâre a Judecătoriei Zalău, la un an şi două luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, pentru o faptă similară - conducerea unui vehicul cu permisul suspendat. În luna iunie 2025, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus condamnarea definitivă a lui Paul-Ciprian Pintea, la un an şi cinci luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, sub supraveghere, pe o perioadă de doi ani, după contopirea condamnării iniţiale de un an şi două luni cu o nouă condamnare, de nouă luni, ambele pentru conducere fără permis. Acum este la a treia faptă de acest gen. Și nu este singura controversă în care este implicat cel care-i reprezintă pe români, prin vot, în Senatul României.