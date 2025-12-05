€ 5.0920
Vremea de Crăciun și de Revelion. ANM, prognoza meteo pe o lună 8 decembrie - 5 ianuarie
Data actualizării: 09:41 05 Dec 2025 | Data publicării: 09:40 05 Dec 2025

Vremea de Crăciun și de Revelion. ANM, prognoza meteo pe o lună 8 decembrie - 5 ianuarie
Autor: Roxana Neagu

luminite de craciun targ de craciun oameni la targ de craciun foto ilustrativ unsplash Vremea de Crăciun și Revelion/ Unsplash
 

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarea lună.

Meteorologii au emis prognoza meteo pentru o lună, incluzând vremea pentru Crăciun și pentru Revelion. Conform prognozei meteo transmise de ANM, temperaturile vor fi mai ridicate în perioada următoare. 

Vremea. Prognoza meteo 8 - 15  decembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toată țara, dar mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Vremea. Prognoza meteo 15 - 22 decembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi deficitar în toată țara.

Vremea. Prognoza meteo 22 - 29 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână în toate regiunile.

Regimul pluviometric va avea o tendință deficitară în cea mai mare parte a țării.

Vremea. Prognoza meteo 29 decembrie - 5 ianuarie 

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru acest interval, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu o tendință ușor deficitară în nord-vestul țării.

Comentarii

